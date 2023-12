Sugar daddy y sugar baby: el fenómeno que ha revolucionado el universo de citas por Internet

La definición de sugar daddy sería la práctica mediante la cual, un hombre maduro –sugar daddy– genera un vínculo con una mujer más joven –sugar baby– ofreciendo a ésta conocimiento, desarrollo personal, apoyo y satisfaciendo necesidades de carácter material. Creando por tanto, mediante un acuerdo previo, una relación complaciente y beneficiosa para ambas partes.

A priori, muchos pueden pensar que se trata de un simple encuentro esporádico, pero lo cierto es que, en la mayoría de casos, dicha relación es perdurable en el tiempo y el sugar daddy, además de ofrecer apoyo económico y material a la joven, también brinda su experiencia a la chica.

Por lo que respecta a la sugar baby, generalmente suele ser una joven estudiante, que busca el soporte de un hombre maduro, que posee un buen estatus social y que le brinda la oportunidad de acudir a eventos, reuniones de negocios, viajes, cenas y compromisos sociales importantes. Sumado al hecho de conocer a personas con relevancia que pueden ayudarle en su futuro, mejorar su posición actual y la tranquilidad de un apoyo vital estable y discreto.

Y para introducirse en este tipo de relaciones, Sugar Daddy España es la plataforma líder en sugar dating. Una página que permite poner en contacto a hombres adultos con mujeres jóvenes mediante citas en Madrid, Barcelona, Bilbao o Salamanca, entre otros lugares. Estas ciudades son los centros de actividad económica y empresarial, en los que empresarios viven y viajan necesitando acudir a reuniones o citas acompañados junto a jóvenes que quieren tener nuevas experiencias.

Para ello, funciona como cualquier otra red de contactos por Internet, las personas interesadas pueden mandar un mensaje a la otra a través de la propia aplicación, charlando de la manera más discreta posible. Además, el buscador permite aplicar varios filtros como edad o ubicación, lo que facilita el proceso.

Al igual que si se tratase de una relación personal al uso, hay varios tipos o modelos de sugar dating. Puede ser de tipo amistosa, en el que ambas partes solo buscan una relación win to win de compañía, apoyo moral, diversión y crecimiento personal; también puede ser más abierta, en este modelo de sugar dating, las dos personas no tienen exclusividad, pudiendo tener otras relaciones paralelas o parejas; exclusiva, mediante la cual se crea una relación efectiva única con un claro componente emocional; de carácter informal, en la que no existe una continuidad y las citas son más puntuales; o seria, en la que se busca una pareja mediante este concepto de sugar dating.

Lo cierto es que cada persona adapta a sus necesidades y momento este tipo de citas y, llegando a un acuerdo con la otra parte, se opta por el prototipo más beneficioso para ambos, pero siempre bajo el paraguas del respeto, la discreción, la prudencia y el tacto, son los valores fundamentales para una relación basada en una experiencia diferente a la par que favorable.