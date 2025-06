Muere a los 86 años el gran Frederick Forsyth, maestro del thriller y espía del MI6

La noticia de la muerte de Frederick Forsyth este 9 de junio en Jordans, Buckinghamshire, ha sacudido el mundo literario y la cultura popular.

El escritor británico, nacido en Ashford (Kent) en 1938, se despidió a los 86 años tras una breve enfermedad, rodeado de su familia y con el reconocimiento unánime de crítica y lectores.

Su agente literario confirmó el fallecimiento, subrayando la pérdida de “uno de los mejores escritores de suspense del mundo”, un título ganado a pulso gracias a una carrera marcada por el rigor documental, la intensidad narrativa y la capacidad para anticipar las pulsiones geopolíticas de su tiempo.

Frederick Forsyth on how his career as a journalist helped him as a fiction writer.

Research beyond Google. Yes, you can find facts online, but can you get the smell of the place? The atmosphere? I seek out people who've spent their lives in a subject—an airline pilot,… pic.twitter.com/eEPhHatNsj

