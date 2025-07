El calvario de Diddy y sus lágrimas: absuelto de los cargos más graves, pero sin libertad provisional

La última semana ha sido un torbellino para Sean ‘Diddy’ Combs.

El productor y empresario neoyorquino, uno de los nombres más influyentes del hip hop, ha vivido un giro radical en su proceso judicial.

Tras meses de especulaciones y titulares, el tribunal le ha absuelto de los cargos más graves que pesaban sobre él. Sin embargo, la decisión del juez de denegarle la libertad bajo fianza ha dejado a muchos boquiabiertos.

La situación judicial de Diddy ha sido objeto de debate en toda Estados Unidos, especialmente después del dramático momento en que cayó de rodillas al conocer la sentencia.

Ese instante se viralizó en redes sociales y medios, convirtiéndose en una imagen icónica sobre la presión que han soportado tanto él como su entorno.

Sean Combs dropped to his knees and wept, overcome with relief, after hearing that he was found not guilty on RICO – the most serious of the charges.

