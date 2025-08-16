Muere a los 79 años Tristan Rogers, el super espía Robert Scorpio de ‘General Hospital’

La noticia sacudió al mundo del entretenimiento y a millones de seguidores fieles: Tristan Rogers, el rostro inconfundible del superespía Robert Scorpio en la legendaria telenovela ‘General Hospital’, ha fallecido a los 79 años.

El actor, que durante casi medio siglo encarnó a uno de los personajes más emblemáticos del género, murió la mañana del viernes tras una batalla contra el cáncer de pulmón, según confirmó su representante Meryl Soodak.

La muerte se produjo en Los Ángeles, ciudad en la que residía desde hace décadas. Rogers nunca fue fumador, un detalle subrayado por sus allegados para enfatizar la ironía cruel de su enfermedad.

Su desaparición deja huérfana no solo a una serie que lleva décadas marcando la historia de la televisión estadounidense, sino también a una legión de admiradores que durante generaciones han seguido cada peripecia de Scorpio.

“El papel lo era todo para él”, aseguró su representante. No era para menos: lo que nació como una intervención episódica se transformó en una carrera televisiva sin igual.

Un australiano conquistando América

Nacido el 3 de junio de 1946 en Melbourne (Australia), Tristan Rogers comenzó su trayectoria lejos del glamour hollywoodiense. En su juventud alternó la música —tocaba en un grupo— con trabajos esporádicos como modelo y papeles secundarios en series australianas como ‘Bellbird’, ‘Number 96’ y ‘The Box’.

Su distintivo acento oceánico fue, durante años, una barrera para acceder a papeles en Estados Unidos. Sin embargo, todo cambió en 1980 cuando, casi por azar, se presentó al casting para un personaje menor en ‘General Hospital’.

La visión de la productora Gloria Monty cambió su destino: le propuso quedarse y moldear un personaje recurrente. Así nació Robert Scorpio, el agente secreto con temple británico y encanto irresistible que redefiniría los cánones del género.

Desde entonces, Rogers se dedicó a construir un icono: “Empecé con determinación y sentí que estaba haciendo algo bien”, recordaría décadas después.

El legado eterno de Robert Scorpio

Robert Scorpio no solo fue un personaje querido; se convirtió en símbolo cultural. Su amistad —y rivalidad— con Luke Spencer (Anthony Geary) regaló algunos de los momentos más recordados por los fans, incluyendo la boda de Luke y Laura en 1981 ante 30 millones de espectadores, aún hoy récord histórico para un serial estadounidense. El magnetismo de Rogers trascendía las tramas rocambolescas propias del género: su voz inconfundible y porte elegante marcaron época.

El propio actor admitía con ironía que Scorpio le acompañaría “hasta la tumba”, consciente de haber creado un arquetipo reconocible incluso por quienes nunca siguieron la telenovela. A lo largo de 45 años interpretó al personaje con idas y venidas —incluyendo muertes fingidas y resurrecciones espectaculares— siempre con el beneplácito del público y la crítica.

Testimonios y reacciones: conmoción entre colegas y aficionados

Las muestras de cariño se multiplicaron inmediatamente tras conocerse el fallecimiento. El productor ejecutivo Frank Valentini expresó el sentir común: “Tristan ha cautivado a nuestros fans durante más de cincuenta años y Port Charles [la ciudad ficticia donde transcurre la serie] no será lo mismo sin él ni sin Robert Scorpio. Era un talento único y será profundamente extrañado”.

Compañeros como Emma Samms (Holly Sutton) o Laura Wright (Carly Corinthos) subrayaron su profesionalidad y generosidad fuera del plató. El propio Rogers mantuvo siempre una relación cercana con sus seguidores, agradecido por el afecto recibido generación tras generación.

Una carrera más allá del culebrón

Aunque su mayor fama llegó por ‘General Hospital’, Tristan Rogers también participó en otras producciones televisivas estadounidenses y australianas, así como en películas independientes. Sin embargo, fue Scorpio quien definió su carrera y su vida pública; él mismo lo reconocía sin ambages: “He disfrutado mucho este viaje”, decía en una entrevista reciente.

Homenajes previstos y recuerdo familiar

A día de hoy, 16 de agosto de 2025, se espera que ABC y el equipo de ‘General Hospital’ organicen actos conmemorativos tanto internos como abiertos al público para celebrar la memoria del actor. Se prevén emisiones especiales con escenas icónicas del personaje e intervenciones de compañeros históricos.

Tristan Rogers deja atrás a su esposa, dos hijos y un nieto. Para ellos —y para toda una comunidad internacional— queda el consuelo del legado imborrable que construyó frente a las cámaras.

Apuntes biográficos esenciales

Fecha y lugar de nacimiento: 3 de junio de 1946, Melbourne (Australia)

3 de junio de 1946, Melbourne (Australia) Educación: Formación inicial en Australia; primeros pasos artísticos en música y modelaje

Formación inicial en Australia; primeros pasos artísticos en música y modelaje Hitos profesionales: Papeles destacados en series australianas (‘Bellbird’, ‘Number 96’, ‘The Box’) Debut en ‘General Hospital’ (1980) como Robert Scorpio Interpretación continuada del personaje durante 45 años, con breves interrupciones Participaciones en otras series estadounidenses e internacionales

Obra más reconocida: Robert Scorpio en ‘General Hospital’

Robert Scorpio en ‘General Hospital’ Premios y reconocimientos: Admiración popular internacional; figura recurrente en rankings sobre personajes icónicos del género

Admiración popular internacional; figura recurrente en rankings sobre personajes icónicos del género Familia: Esposa, dos hijos, un nieto

Queda para siempre la imagen elegante e intrépida del espía que supo ganarse el corazón del público a ambos lados del Atlántico.