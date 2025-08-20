La revista ‘Lecturas’ muestra su portada de Terelu Campos sin retoques ni photoshop

El verano en el panorama del corazón español ha dado un giro inesperado con la portada de Terelu Campos en la revista Lecturas.

Lo que en principio era otro clásico posado veraniego se ha convertido, a día de hoy, 20 de agosto de 2025, en un auténtico fenómeno mediático y motivo de debate sobre la naturalidad y los límites del retoque digital en la prensa rosa.

La polémica estalló cuando varios usuarios y tertulianos acusaron a la revista de haber retocado en exceso la imagen de la presentadora, que aparece en bikini celebrando su inminente 60 cumpleaños.

Las redes sociales ardieron con comentarios irónicos y teorías sobre el uso de Photoshop, hasta que Luis Pliego, director de Lecturas, decidió cortar de raíz las especulaciones: mostró en el programa TardeAR tanto la foto original como la portada publicada, ambas puestas al descubierto ante la audiencia.

La portada de Lecturas con Terelu Campos al natural ya es, sin duda, una de las imágenes más icónicas del verano y un pequeño triunfo para quienes apuestan por la carne sin filtros.

¿Retoque o realidad? El antes y el después

Al comparar ambas imágenes, la diferencia resultó mínima: apenas un matiz en el tono de piel y la supresión de algunas arrugas en el rostro y el abdomen. El propio Pliego admitió que el trabajo de edición había sido muy discreto, y que la polémica estaba completamente fuera de lugar. Incluso Belén Rodríguez, una de las voces más críticas, tuvo que reconocer su error tras ver la instantánea sin filtros: “Está mejor en la original que en la portada”, confesó, para después pedir disculpas públicamente en tono cómplice y divertido.

Este gesto de transparencia, poco habitual en el sector, ha dejado sin argumentos a quienes criticaban el supuesto “exceso de Photoshop” y ha abierto una reflexión sobre la presión social y mediática que recae sobre personajes públicos, especialmente mujeres, cuando se exponen tal cual son.

Ranking de portadas: ¿Quién vende más en ‘Lecturas’?

El universo Campos es un valor seguro para las revistas del corazón. Según el propio Luis Pliego, la portada de Terelu Campos ha sido la más vendida de este verano, superando incluso a otras figuras mediáticas como su hermana Carmen Borrego. En declaraciones al programa TardeAR, Pliego reconocía: “Ha vendido más Terelu Campos. Con una diferencia significativa”. Este dato refuerza la teoría de que existe una “Campos de primera” y otra “de segunda” dentro del propio clan familiar, alimentando aún más el interés y la rivalidad mediática.

Curiosidades y datos locos del clan Campos

Terelu Campos no se sentía cómoda posando en bikini y ha confesado que “es la primera vez que poso sin taparme, con el bikini me siento insegura. Solo me lo pongo en la casa de mi madre de Málaga”.

La tradición de los posados veraniegos de la familia arrancó con Ana Obregón y después se consolidó con las hermanas Campos, que cada año compiten en popularidad y ventas.

En redes sociales, el ingenio no descansa: frases como "Yo quiero lo que se toma Terelu para hacer las portadas" o "Hay un poco de Terelu en su Photoshop" se han viralizado en X (antes Twitter), mezclando ironía y admiración.

Belén Rodríguez, tras admitir su error, se ofreció a posar para Lecturas en bañador y sin filtros. La respuesta de Luis Pliego fue: “¿Pero eso lo compraría alguien?”, desatando las risas en plató.

Las imágenes, el público y la presión estética

La publicación de la imagen original sin retoques ha supuesto un pequeño hito en un sector donde el retoque es casi norma. La decisión de Luis Pliego de mostrar ambas fotos en televisión, en horario de máxima audiencia, ha sido interpretada como un acto de honestidad y una forma de proteger la imagen de Terelu Campos frente a la crítica fácil y el escarnio digital.

Este episodio reabre el debate sobre la imagen pública, la presión estética y la autenticidad en los medios. Para muchos, la naturalidad de Terelu es un soplo de aire fresco frente a la tiranía del filtro, la edición y la perfección impostada. Otros, sin embargo, consideran que la polémica es exagerada y responde más al afán de crear contenido viral que a una preocupación real por la veracidad de las imágenes.

Top 3: portadas polémicas en la prensa rosa

Ranking Protagonista Motivo de polémica 1 Terelu Campos Retoques y foto original 2 Ana Obregón Cambios en la figura y rumores 3 Carmen Borrego Quejas sobre titulares

El fenómeno Terelu: más allá del Photoshop

Terelu Campos ha sabido convertir el revuelo en una reivindicación personal y mediática. Sus declaraciones en la entrevista, en las que habla de su vida sentimental, su paso por realities como Supervivientes 2025 y su nuevo rol como abuela, la acercan al público y le dan un perfil más humano, alejado de la imagen artificial que algunos le atribuyen.

El posado en bikini, lejos de ser solo una instantánea veraniega, se ha transformado en símbolo de una generación que reclama el derecho a mostrarse como es, con arrugas, curvas y sin complejos. La reacción del público, que ha agotado la revista en muchos puntos de venta, confirma el tirón de la autenticidad y el magnetismo de una saga que, pese a las críticas, sigue marcando la agenda mediática.