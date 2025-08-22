Fallece a los 51 años William Brent Hinds, leyenda de Mastodon, en un accidente de moto

El rugido de las guitarras se ha apagado para siempre en Atlanta. Brent Hinds, carismático fundador y exguitarrista de Mastodon, falleció el pasado miércoles a los 51 años tras sufrir un accidente de motocicleta. El suceso, confirmado por la oficina del forense del condado de Fulton, ocurrió cuando el músico fue embestido por un SUV cuyo conductor no respetó la prioridad en una intersección. Hinds fue declarado muerto en el lugar del siniestro por los servicios de emergencia.

A día de hoy, 22 de agosto de 2025, la noticia ha golpeado con fuerza a la comunidad musical internacional y especialmente al círculo cercano del artista. Sus antiguos compañeros de banda expresaron su “tristeza inconmensurable” en redes sociales, incapaces aún de procesar la pérdida de “una fuerza creativa con la que hemos compartido triunfos, hitos y música que ha tocado el corazón de tantos”.

De Birmingham a Atlanta: el viaje hacia el metal progresivo

Nacido en Birmingham (Alabama), Hinds se mudó a Atlanta impulsado por su pasión musical y su amistad con Troy Sanders. Juntos fundaron Mastodon junto a Bill Kelliher y Brann Dailor, consolidando una formación que cambiaría el rumbo del metal moderno desde sus primeros discos. Hinds destacó por sus complejos riffs y una voz capaz de alternar entre la melancolía y la furia más visceral. La banda creció rápidamente y su estilo se definió por álbumes conceptuales donde exploraban temas como la enfermedad, el suicidio o la literatura clásica: su disco “Leviathan”, inspirado en Moby-Dick, es considerado uno de los grandes hitos del género.

Mastodon: innovación y reconocimiento internacional

La carrera de Mastodon estuvo marcada por una constante búsqueda artística. Aunque muchos los encuadran dentro del metal, Bill Kelliher llegó a afirmar: “No somos realmente una banda de metal. Somos una banda muy pesada, con elementos progresivos y letras emocionales profundas basadas en tragedias humanas”. Hinds fue pieza clave en esa evolución estilística, aportando una creatividad inagotable que se plasmaba tanto en sus solos como en las estructuras complejas que caracterizan discos como “Crack the Skye” o “Emperor of Sand”.

La banda ganó un Premio Grammy y fue invitada a festivales emblemáticos como Coachella. Llegaron a compartir gira con Metallica y Hinds incluso participó como extra en un episodio de “Game of Thrones”, demostrando la transversalidad cultural alcanzada por Mastodon.

Ruptura y controversia: el adiós definitivo

En marzo de este año, Mastodon anunció oficialmente la salida de Hinds tras una “decisión mutua”. Sin embargo, poco después el guitarrista reveló públicamente que había sido despedido por sus compañeros, calificándolos como “horribles seres humanos” y acusándolos de emplear Auto-Tune en las grabaciones. “Nunca conocí a tres personas tan llenas de sí mismas”, declaró Hinds en redes sociales, evidenciando el doloroso desenlace tras años compartiendo escenarios y estudios.

Reacciones y legado: un referente para generaciones

Las muestras de afecto no tardaron en llegar desde todos los rincones del mundo musical. Bandas como Baroness o Pallbearer han reconocido públicamente la influencia decisiva que tuvo Hinds sobre sus propias trayectorias artísticas. Su estilo, inspirado en Black Sabbath y Slayer pero con un sello personal inconfundible, redefinió los límites del metal progresivo e inspiró a innumerables músicos jóvenes.

Una frase publicada por sus compañeros resume el sentir general: “Nos queda su música, pero nada reemplazará su presencia”. Para muchos seguidores, Mastodon no sería lo que es sin la visión artística y arriesgada de Brent Hinds.

Actos conmemorativos previstos

Aunque aún no se ha confirmado información detallada sobre actos públicos o funerales oficiales, es previsible que Atlanta —ciudad donde forjó gran parte de su carrera— se convierta en epicentro de homenajes musicales durante los próximos días. Numerosos fans ya han comenzado a congregarse frente al estudio donde Mastodon grabó sus primeros álbumes para rendir tributo al músico.

Datos biográficos relevantes

Fecha y lugar de nacimiento: Birmingham (Alabama), 1974.

Birmingham (Alabama), 1974. Fallecimiento: Atlanta (Georgia), 20 de agosto de 2025; accidente mortal de motocicleta.

Atlanta (Georgia), 20 de agosto de 2025; accidente mortal de motocicleta. Educación: Formación autodidacta en guitarra eléctrica; influencias directas del blues sureño y rock clásico.

Formación autodidacta en guitarra eléctrica; influencias directas del blues sureño y rock clásico. Inicio profesional: Tras mudarse a Atlanta conoció a Troy Sanders; juntos fundaron Mastodon junto a Bill Kelliher y Brann Dailor.

Tras mudarse a Atlanta conoció a Troy Sanders; juntos fundaron Mastodon junto a Bill Kelliher y Brann Dailor. Obras más reconocidas: «Leviathan» (2004) «Crack the Skye» (2009) «Emperor of Sand» (2017)

Premios destacados: Grammy al mejor álbum metal (2018).

Grammy al mejor álbum metal (2018). Reconocimientos: Participación especial en eventos internacionales; aparición televisiva destacada (“Game of Thrones”).

Participación especial en eventos internacionales; aparición televisiva destacada (“Game of Thrones”). Información familiar: No se dispone por ahora de datos contrastados sobre supervivientes o familiares directos.

El eco dejado por Brent Hinds resuena más allá del metal: su legado es el testimonio vibrante de cómo una pasión puede transformar no solo géneros musicales sino también la vida cultural contemporánea.