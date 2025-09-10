Brad Pitt revoluciona el lujo del café con un anuncio para la máquina espresso de 1.500 dólares

Humor, lujo y belleza.

La combinación de Brad Pitt y Taika Waititi no deja indiferente a nadie.

El último anuncio de la máquina espresso De’Longhi Perfetto, con un precio cercano a los 1.500 dólares, lleva el café a una nueva dimensión donde el humor, la sofisticación y el lujo se entremezclan.

Filmado en Queenstown, Nueva Zelanda, el spot muestra a la estrella de Hollywood en un entorno idílico, con barba y joyas de la línea de su pareja, mientras se enfrenta al reto de pronunciar perfetto correctamente bajo la guía del actor italiano Riccardo Scamarcio.

La dirección de Waititi añade un tono desenfadado y cómico: “Taika trajo el humor, De’Longhi trajo el ritual. Juntos, eso fue perfetto”, confiesa Pitt.

En palabras del propio director: “Ver a Brad hacer 4000 cafés fue lo mejor de mi febrero”. La campaña no solo promociona una máquina sino una experiencia; cada detalle, desde el vapor hasta la crema perfecta, está pensado para convertir el café diario en algo extraordinario.

Resulta revelador cómo grandes campañas como esta reinterpretan el concepto clásico del lujo: ahora es accesible, divertido e incluso personalizado. Si antes tomar café era simple rutina, hoy es puro espectáculo.

El corto publicitario se apoya en escenas cotidianas elevadas por la presencia de estrellas y una narrativa divertida. La voz de Scamarcio transforma las instrucciones en una minipelícula cargada de humor italiano. Pitt sigue los pasos: elegir los granos, pulsar un botón, disfrutar del aroma y aprender que perfetto no es solo perfección técnica sino también actitud.

La campaña global, desarrollada por LOLA MullenLowe, subraya la obsesión de De’Longhi por crear momentos auténticos. Aparna Sundaresh, directora global de marketing, destaca que “siempre buscamos añadir un poco más: más pasión, energía y artesanía”. Así, el anuncio es mucho más que una simple presentación de producto; es una declaración sobre cómo el café puede convertirse en un símbolo cultural de bienestar y lujo.

Curiosidades detrás del rodaje

Brad Pitt filmó el anuncio mientras rodaba en Queenstown su próxima película The Heart of the Beast, donde interpreta a un soldado que sobrevive tras un accidente aéreo en Alaska.

El spot incluye guiños a la cultura italiana y referencias al lujo cotidiano: desde la elección de las joyas hasta la escenografía montañosa.

El equipo tuvo que preparar literalmente miles de cafés durante la grabación para lograr las tomas perfectas.

Riccardo Scamarcio, conocido por sus papeles en cine europeo, se convierte aquí en narrador cómico e instructor improvisado para Pitt.

Listas: anuncios icónicos de café y rankings de máquinas espresso

Anuncios memorables protagonizados por estrellas

George Clooney para Nespresso: redefinió el vínculo entre celebridad y café premium.

para Nespresso: redefinió el vínculo entre celebridad y café premium. Brad Pitt para De’Longhi (2021): introdujo elegancia y sofisticación al ritual matutino.

para De’Longhi (2021): introdujo elegancia y sofisticación al ritual matutino. Scarlett Johansson para SodaStream (aunque no es café, sí marcó tendencia en anuncios de bebidas).

para SodaStream (aunque no es café, sí marcó tendencia en anuncios de bebidas). Robert De Niro para Warburtons (panadería británica): aunque alejado del café, su tono irónico ha influido en la estética comercial.

