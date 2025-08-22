Quentin Tarantino dice que es el mejor y habla de la secuela de ‘Érase una vez en Hollywood’

En un giro que pocos habrían imaginado hace apenas un año, Quentin Tarantino ha anunciado que no dirigirá la secuela de Érase una vez en Hollywood, aunque sí se mantiene como guionista y productor del proyecto.

El elegido para tomar las riendas de la dirección es nada menos que David Fincher, responsable de títulos como Seven y El club de la lucha, y que ya tiene un acuerdo de colaboración exclusivo con Netflix.

Esta combinación, que une a dos de los cineastas más influyentes de las últimas décadas, ha generado una expectación inusitada en la industria y entre los cinéfilos de todo el mundo.

La secuela llevará por título Las aventuras de Cliff Booth y supondrá el regreso de Brad Pitt al papel que le valió el Óscar al mejor actor de reparto en 2020.

En esta ocasión, Pitt también será productor, implicándose a fondo en el desarrollo del proyecto, que contará con un presupuesto estimado de 200 millones de dólares.

Tarantino y Fincher: “Los dos mejores directores”

Durante una reciente aparición en el pódcast The Church of Tarantino, el propio Tarantino fue tajante: “Creo que David Fincher y yo somos los dos mejores directores”. Esta afirmación, lejos de ser una simple boutade, evidencia el respeto y la admiración mutua entre ambos cineastas, y refuerza la idea de que la secuela no es un mero producto comercial, sino una continuación legítima y ambiciosa del universo original.

La colaboración entre Tarantino y Fincher no es casual. El guion de la nueva película retoma tramas y personajes que el director de Pulp Fiction ya había explorado en la novela derivada tras el estreno del filme original. Ahora, Fincher tendrá la tarea de transformar ese material en una experiencia visual con su inconfundible sello estético y narrativo.

El futuro de Tarantino: teatro y retirada del cine

A día de hoy, 22 de agosto de 2025, Tarantino ha sorprendido con otro anuncio: su próximo gran proyecto será su debut en el teatro, concretamente en el West End de Londres. La obra, cuyo título aún no se ha revelado, está ya escrita y comenzará su producción en enero de 2026, con la previsión de que el proceso dure entre año y medio y dos años. El director, que reside actualmente en Israel con su familia, planea mudarse a Inglaterra durante ese periodo para supervisar de cerca la puesta en escena.

El paso de Tarantino al teatro marca un punto de inflexión en su carrera. Tras anunciar la cancelación de The Movie Critic, la que iba a ser su décima y última película, el cineasta parece decidido a explorar nuevos territorios creativos, aunque no descarta que el éxito de su obra teatral pueda derivar en una futura adaptación cinematográfica.

Curiosidades y datos locos sobre la secuela

El rodaje de la secuela está previsto para comenzar en julio , con un presupuesto superior al de muchas superproducciones recientes. El guion de Tarantino ha costado unos 20 millones de dólares a Netflix .

, con un presupuesto superior al de muchas superproducciones recientes. El guion de Tarantino ha costado unos 20 millones de dólares a . Brad Pitt será el centro absoluto de la acción, repitiendo como el enigmático Cliff Booth. Por ahora, no hay confirmación oficial sobre el regreso de Leonardo DiCaprio o Margot Robbie , lo que ha alimentado todo tipo de especulaciones.

será el centro absoluto de la acción, repitiendo como el enigmático Cliff Booth. Por ahora, no hay confirmación oficial sobre el regreso de o , lo que ha alimentado todo tipo de especulaciones. El proyecto surge, en parte, del empeño personal de Pitt, que convenció a Tarantino para tantear a Fincher y a Netflix como socios ideales para la continuación de la historia.

La película original fue nominada a 10 premios Óscar, de los que ganó dos: mejor actor de reparto (Brad Pitt) y mejor diseño de producción. La secuela aspira a mantener ese nivel de prestigio.

El universo de Érase una vez en Hollywood mezcla hechos reales y ficción. La primera película reimaginaba el destino de Sharon Tate y los crímenes de la Familia Manson, con un tono que oscilaba entre el suspense, el humor negro y la melancolía por el final de una era en Los Ángeles.

Rankings y listas imprescindibles

Aprovechando el revuelo por la secuela, es inevitable repasar algunos de los hitos de sus protagonistas y creadores:

Ranking Director Película más influyente Colaboradores habituales 1 Quentin Tarantino Pulp Fiction Samuel L. Jackson, Uma Thurman 2 David Fincher Seven Brad Pitt, Rooney Mara 3 Brad Pitt El club de la lucha Fincher, Tarantino

Las colaboraciones entre Brad Pitt y David Fincher incluyen tres títulos de culto: Seven, El club de la lucha y El curioso caso de Benjamin Button.

incluyen tres títulos de culto: Seven, El club de la lucha y El curioso caso de Benjamin Button. Tarantino ha declarado en varias ocasiones que su retiro del cine se producirá tras su décima película, aunque ahora parece tentado por el teatro y la literatura.

ha declarado en varias ocasiones que su retiro del cine se producirá tras su décima película, aunque ahora parece tentado por el teatro y la literatura. El guion de la secuela podría contener guiños a The Movie Critic, el proyecto cancelado sobre la legendaria crítica Pauline Kael, lo que añade una capa meta-cinematográfica al conjunto.

Un Hollywood en transformación

El paso de Tarantino al teatro y la cesión de la dirección de una de sus historias más personales a Fincher reflejan un momento de cambio profundo en la industria del cine.

Las plataformas de streaming, los nuevos modelos de producción y el diálogo constante entre cine y otras artes como el teatro están redefiniendo los límites del séptimo arte.

En palabras del propio Tarantino: “Estoy preparado para que la obra sea un éxito. Si es un fracaso, me retiraré rápidamente”.

Una actitud que resume el espíritu inconformista de uno de los grandes narradores de nuestro tiempo, dispuesto siempre a reinventarse y a sorprender a sus seguidores.