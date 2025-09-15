Ricky Hatton, el campeón que conquistó Manchester y el mundo, muere a los 46 años

La noticia sorprendió al mundo del deporte como un gancho inesperado: Ricky Hatton, uno de los boxeadores británicos más icónicos y queridos, fue hallado muerto a los 46 años en su domicilio de Hyde, en el área de Manchester, en la mañana del 14 de septiembre de 2025.

La policía local confirmó el hallazgo y descartó cualquier circunstancia sospechosa tras la muerte del excampeón mundial, cerrando así el último capítulo de una vida marcada por los altibajos de la gloria y la lucha interior.

A día de hoy, 15 de septiembre de 2025, la conmoción recorre no solo el Reino Unido, sino también el universo del boxeo internacional.

El “Hitman” —apodo con el que Hatton se convirtió en leyenda— deja tras de sí una estela de éxitos en el ring, pero también una historia humana llena de matices, desafíos y redención.

Su cuerpo fue encontrado en la madrugada por la policía tras una llamada de alerta; las autoridades confirmaron que no existen indicios de violencia o causas sospechosas.

Un fenómeno de masas: carisma, coraje y tragedia

Nacido en Stockport en 1978, Ricky Hatton supo ganarse el cariño de una generación de aficionados por su estilo aguerrido y directo, su carisma fuera del cuadrilátero y su profunda conexión con la ciudad de Manchester, a la que representó con orgullo en cada combate. Debutó profesionalmente en 1997 y encadenó una impresionante racha de 43 victorias consecutivas, manteniéndose invicto hasta su enfrentamiento con Floyd Mayweather Jr. en 2007. Su palmarés es elocuente: 48 peleas, 45 victorias (32 por KO) y solo tres derrotas, todas frente a rivales que forman parte de la élite mundial: Mayweather, Manny Pacquiao y Vyacheslav Senchenko.

Conquistó títulos mundiales en dos categorías, superligero y wélter, y su duelo contra Kostya Tszyu en 2005 le catapultó al estrellato internacional. Aquella noche, Hatton no solo se coronó campeón lineal y unificó títulos, sino que reafirmó su estatus de ídolo popular, capaz de movilizar a miles de seguidores allá donde peleaba. Su personalidad extrovertida, su cercanía con los fans y su franqueza ante la adversidad hicieron de él mucho más que un campeón: fue un símbolo de la clase trabajadora británica y del espíritu indomable de Manchester.

Luces y sombras: la batalla fuera del ring

Sin embargo, la vida de Ricky Hatton no se limitó a la gloria deportiva. Tras su derrota ante Pacquiao en 2009, el púgil confesó públicamente sus luchas con la depresión, las adicciones y la presión mediática. Pocos campeones han mostrado con tanta honestidad las heridas invisibles que deja la alta competición: “Quise hacer frente a mis demonios y ayudar a otros a no sentirse solos”, declaró en una de sus entrevistas más recordadas. La publicación de un vídeo en el que aparecía consumiendo cocaína le costó la licencia profesional en 2010 y supuso un duro golpe personal, que afrontó con la determinación que siempre le caracterizó.

Hatton no solo se reinventó como entrenador y promotor, sino que también se convirtió en un referente en la lucha por la salud mental en el deporte. En los últimos años, dirigió la carrera de jóvenes talentos, como Zhanat Zhakiyanov, a quien guió hasta el título mundial de peso gallo en 2017. El pasado julio, Hatton había anunciado su regreso al ring para un combate benéfico en Dubái en diciembre, un gesto que muchos interpretaron como su deseo de reconciliarse definitivamente con el boxeo y con su propio legado.

Olas de homenaje: Manchester, el boxeo y la familia

La noticia de la muerte de Hatton ha desatado una ola de homenajes en el Reino Unido y el extranjero. El club de fútbol Manchester City, del que era ferviente aficionado, anunció un minuto de silencio antes del derbi contra el United y recordó su “inmenso carisma y amor por la ciudad”. Wayne Rooney, leyenda del United, expresó estar “devastado” por la pérdida de “una leyenda, un guerrero y una persona formidable”. Tyson Fury, campeón mundial de los pesos pesados, se sumó al luto: “Solo habrá un Ricky Hatton. No puedo creer esto, tan joven”.

El recuerdo de Hatton también ha calado entre los más jóvenes, muchos de los cuales descubrieron su historia a través de documentales y las redes sociales, donde se multiplican los mensajes de gratitud y reconocimiento por su valentía dentro y fuera del ring. Amir Khan, excampeón mundial, resumió el sentir general: “Hoy perdimos no solo a uno de los mejores boxeadores de Gran Bretaña, sino a un amigo, un mentor, un guerrero”.

Un legado de pasión y humanidad

La figura de Ricky Hatton trasciende los límites del deporte. Fue un hombre que supo encarnar el espíritu de lucha, la honestidad brutal y la capacidad de sobreponerse a las caídas. Su vida, marcada por los éxitos y las dificultades, es un espejo en el que se reflejan los sueños y las heridas de toda una generación.

En los próximos días, Manchester acogerá varios actos conmemorativos en su honor, incluyendo una misa en la catedral de la ciudad y una concentración espontánea de aficionados en el estadio Etihad, donde Hatton era habitual. Las muestras de afecto de sus antiguos rivales, entrenadores y pupilos subrayan el respeto y la admiración que despertó en todos los ámbitos del boxeo.

Datos clave sobre la vida y obra de Ricky Hatton

Fecha y lugar de nacimiento: 6 de octubre de 1978, Stockport, Inglaterra

6 de octubre de 1978, Stockport, Inglaterra Fallecimiento: 14 de septiembre de 2025, Hyde (Manchester), Inglaterra

14 de septiembre de 2025, Hyde (Manchester), Inglaterra Educación y formación: Criado en una familia de tradición boxística, se formó en el club Phoenix Camp y debutó profesionalmente en 1997

Criado en una familia de tradición boxística, se formó en el club Phoenix Camp y debutó profesionalmente en 1997 Hitos en su carrera: Campeón mundial superligero (2005, tras vencer a Kostya Tszyu) Campeón mundial wélter Récord profesional: 48 peleas, 45 victorias (32 por KO), 3 derrotas Enfrentamientos memorables frente a Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao Promotor y entrenador tras su retirada, mentor de campeones como Zhanat Zhakiyanov

Premios y reconocimientos: Orden del Imperio Británico (MBE) Miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional

Información familiar relevante: Padre de dos hijos Muy unido a su familia, quienes le acompañaron en los momentos más difíciles y en su posterior labor como entrenador



La vida de Ricky Hatton, forjada entre la euforia de las victorias y la crudeza de las derrotas, seguirá inspirando a quienes creen en la redención y en la capacidad del ser humano de levantarse una y otra vez. El boxeo, Manchester y el Reino Unido despiden hoy a un luchador único, cuya huella permanecerá imborrable en la memoria colectiva.