Muere a los 78 años José María Castellano, el arquitecto silencioso que elevó Inditex a la cima global

La noticia ha resonado entre las principales figuras del mundo empresarial y ha conmocionado especialmente a Galicia y al entorno de Inditex.

La discreta grandeza de José María Castellano seguirá inspirando a generaciones de directivos y empresarios. Su legado permanece vivo en la cultura de excelencia, innovación y humanidad que supo imprimir a cada uno de sus proyectos.

El empresario ha fallecido en Madrid, a los 78 años, tras una larga batalla contra el cáncer.

Su desaparición cierra una etapa fundamental en la historia de la empresa textil más importante de España y una de las mayores del mundo.

Castellano, nacido en La Coruña en 1947, fue durante más de dos décadas la mano derecha de Amancio Ortega y el cerebro estratégico detrás de la transformación de Inditex en un gigante internacional.

Quienes le conocieron destacan la enorme capacidad de trabajo y visión de futuro que caracterizaba a Castellano. Su relación con Amancio Ortega se fraguó en 1984, cuando se incorporó al consejo de administración de la compañía gallega. Desde entonces, su carrera avanzó de la mano del fundador de Zara, convirtiéndose en el primer consejero delegado y vicepresidente del grupo entre 1997 y 2005. Juntos formaron un tándem reconocido por su eficacia, discreción y mutua confianza, cimentando las bases del modelo de negocio que hoy distingue a Inditex.

En palabras del propio Ortega, difundidas tras conocerse el fallecimiento: “Castellano fue una figura esencial en la historia de Inditex y, por encima de todo, una gran persona, como sabemos todos los que tuvimos la suerte de conocerle y de contar con su colaboración. Todos en Inditex admiramos a Caste, y siempre ocupará un lugar muy especial en el corazón de la compañía”.

El cerebro de la salida a bolsa y la internacionalización

El legado de José María Castellano se entrelaza de manera inseparable con algunos de los hitos más relevantes de la historia reciente de la empresa española. Bajo su dirección, Inditex vivió uno de sus momentos clave: la salida a bolsa el 23 de mayo de 2001. Aquella operación, pilotada por Castellano, supuso un punto de inflexión que catapultó a la compañía a la élite bursátil internacional, con un repunte inmediato de casi el 23% en su debut. La cotización de Inditex, desde entonces, ha seguido una trayectoria ascendente, hasta convertirse en la empresa con mayor capitalización del Ibex.

Castellano no solo fue el artífice de esta operación, sino que también impulsó la expansión internacional del grupo y el nacimiento de nuevas enseñas, como Pull&Bear, Bershka y Oysho. El modelo de producción “just in time” implantado en la sede de Arteixo, la apertura de las primeras tiendas fuera de España, y la consolidación de la estrategia de diversificación de marcas llevan su impronta.

Más allá de Inditex: un referente empresarial

La carrera de Castellano no se limitó a su etapa en el grupo textil. Tras su salida de Inditex en 2005, motivada por discrepancias estratégicas en la frustrada compra de Unión Fenosa, el economista gallego asumió retos de primer nivel en otros sectores. Presidió la operadora de telecomunicaciones ONO desde 2008 hasta su adquisición por Vodafone en 2014, y dirigió la entidad bancaria Novagalicia Banco tras la fusión de las cajas gallegas, liderando su transición hasta la venta a Banesco (actual Abanca). En el momento de su fallecimiento, presidía la empresa energética Greenalia y era consejero en la firma internacional Esprit.

La huella de su liderazgo se extendió también al ámbito académico, donde ejerció como catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de A Coruña, tras doctorarse en la Universidad de Madrid y licenciarse en Económicas y Empresariales en Santiago de Compostela.

El lado humano de un líder discreto

“Ayudaba a quien se lo pedía”, recuerdan quienes compartieron con él años de trabajo y amistad. Su generosidad y sentido de la lealtad marcaron profundamente a sus colaboradores y amigos, quienes destacan su disposición para tender la mano en los momentos difíciles, tanto en lo profesional como en lo personal. Castellano afrontó su enfermedad con la misma entereza y pragmatismo con la que dirigía empresas, sin perder nunca el optimismo ni el compromiso con sus responsabilidades.

Su carácter reservado, alejado de los focos mediáticos, contrastaba con la magnitud de sus decisiones y la trascendencia de su legado. “Era un hombre de consenso, de soluciones, de visión a largo plazo”, subrayan quienes le trataron de cerca. No es casualidad que, a pesar de su retirada de la primera línea empresarial, siguiera siendo una referencia consultada para los grandes retos del sector.

El fallecimiento de Castellano ha motivado una oleada de condolencias y muestras de respeto en todo el país. Inditex y otras empresas en las que participó han anunciado la celebración de diversos actos conmemorativos en Galicia y Madrid, donde se espera la presencia de personalidades relevantes del mundo económico, político y social. En la sede de Arteixo, epicentro de la multinacional gallega, se ha instalado un libro de condolencias para empleados y allegados, reflejo del cariño y la admiración que despertó en su entorno.