Muere a los 67 años Adolfo Fernández, el actor indomable de series como “Águila Roja”

La noticia llegó en una tarde fría y se esparció como un susurro incrédulo por teatros, platós y salas de ensayo: Adolfo Fernández había fallecido.

A los 67 años, esa figura robusta, con voz profunda y mirada irónica que se había establecido como un referente en la televisión, el cine y, sobre todo, en la escena española, se despedía tal como vivió: sin velorio, sin funeral, donando su cuerpo a la ciencia, tal como era su deseo.

El actor, productor y director teatral perdió la vida el viernes 12 de diciembre de 2025 en su hogar de Perales de Tajuña (Madrid), víctima de un cáncer, una enfermedad con la que había estado lidiando durante años y que lo había golpeado por primera vez a finales de los años 2000.

La Academia de Cine fue la encargada de dar a conocer su fallecimiento, un gesto que refleja bien su relevancia dentro del ámbito artístico y el respeto que había cosechado a lo largo de décadas dedicadas al trabajo riguroso.

Nacido en Sevilla en 1958 y criado desde pequeño en Bilbao, Fernández representaba una combinación única de humor seco, compromiso político y una energía escénica inagotable. Su rostro se hizo familiar para el gran público gracias a series como “Policías, en el corazón de la calle”, “Águila Roja”, “B&b, de boca en boca”, “Machos alfa” o “La noche más larga”, pero fue realmente en el teatro donde levantó su obra más significativa. Allí abordó proyectos que iluminaban lo social, lo político y las grietas morales de la España contemporánea.

Un todoterreno ante la cámara

En televisión, Fernández se convirtió en uno de esos actores cuya presencia sostiene cualquier escena aunque no sea el protagonista. Desde finales de los noventa acumuló trabajos en series como “Policías, en el corazón de la calle”, “Los 80, tal como éramos”, “Periodistas”, “7 vidas”, “Los Serrano”, “Yo soy Bea”, “Los misterios de Laura”, “Las chicas del cable”, “Amar es para siempre”, “Los favoritos de Midas” o las mencionadas “Machos alfa” y “La noche más larga”.

Su popularidad se consolidó con “Policías, en el corazón de la calle”, una serie emblemática del cambio de siglo que se reforzó con su papel en “Águila Roja”, donde le describieron como el “Obi-Wan Kenobi” del protagonista; un mentor dotado de autoridad y humanidad que le encajaba a la perfección. La televisión reconoció rápidamente su valía como secundario excepcional. En él encontraron un intérprete capaz de dar vida a personajes moralmente complejos sin caer en exageraciones.

En el cine colaboró con algunos directores destacados del panorama español: trabajó con Pedro Almodóvar en Hable con ella, con José Luis Cuerda en Todo es silencio, con Icíar Bollaín en Mataharis, así como con otros nombres relevantes como Gerardo Herrero (Silencio en la nieve), Mariano Barroso, Manuel Gómez Pereira, Helena Taberna, Eduardo Casanova o *Felipe Vega, entre otros. Su filmografía cuenta con más de veinte películas. Aunque muchas veces ocupó papeles secundarios significativos, siempre dejó huella sin necesidad de ser el foco principal.

Esa condición de “actor de raza”, como han señalado varios medios, se manifestaba claramente en su versatilidad: podía abordar un drama intenso o adentrarse en las aguas del thriller político y también jugar con el humor negro sin perder credibilidad alguna. Para el público general su nombre quizás no siempre aparecía primero; sin embargo, su rostro y su voz eran inconfundibles.

El teatro como hogar, trinchera y laboratorio

A pesar del éxito logrado en televisión y cine, para Fernández, el teatro era su verdadero refugio. A finales de los años ochenta comenzó a dirigir al frente de la Escuela de Teatro de Sestao, durante un periodo vibrante para la escena vasca. Allí empezó a forjar una mirada escénica que no buscaba solo entretener sino interpelar al espectador.

En el año 2002 fundó junto a la productora Cristina Elso la compañía K Producciones en Bilbao. Esta iniciativa tenía como objetivo llevar a escena textos contemporáneos que abordaran cuestiones políticas y sociales con un enfoque incisivo. Desde esta plataforma impulsó montajes que trataban temas como la corrupción o las hipotecas; siempre manteniendo un diálogo crítico con la realidad reciente española.

Entre sus logros destaca especialmente la adaptación teatral de “En la orilla”, novela escrita por Rafael Chirbes sobre las consecuencias económicas y morales tras estallar la burbuja inmobiliaria. Adaptó esta obra para dirigirla y protagonizarla; gracias a ello obtuvo en 2018 el Premio Max a la mejor adaptación o versión teatral junto a Ángel Solo. Este montaje se convirtió en una radiografía incisiva sobre la crisis económica e impulsó a K Producciones hacia una posición destacada dentro del panorama teatral nacional.

Sin embargo, su trayectoria teatral es mucho más amplia. Como actor trabajó bajo las órdenes de:

Fernando Bernués en Testigo de cargo y El nadador de aguas abiertas.

en Testigo de cargo y El nadador de aguas abiertas. Roberto Cerdá en La charca inútil, En tierra de nadie y Vida y muerte de Pier Paolo Pasolini.

en La charca inútil, En tierra de nadie y Vida y muerte de Pier Paolo Pasolini. Mario Gas dirigió obras como A Electra le sienta bien el luto, Frankie & Johnny y Martes de Carnaval.

dirigió obras como A Electra le sienta bien el luto, Frankie & Johnny y Martes de Carnaval. Bajo dirección de Álvaro Lavín participó también en Cantando bajo las balas y Yo, Satán.

Además del mencionado trabajo sobre “En la orilla”, dirigió producciones como “19:30”, “Naturaleza muerta en una cuneta”, “Ejecución hipotecaria”, “La flaqueza del bolchevique” o “Siberia”; todas ellas marcadas por una preocupación constante por lo social. Su puesta escénica evitaba caer en panfletos simplistas; apostaba siempre por complejidades narrativas.

Esa mezcla entre rigor intelectual y cercanía emocional explica que dentro del sector fuera considerado uno de los intérpretes más respetados entre sus pares. «Somos una pocas compañías que hacemos piezas contemporáneas… Todo teatro es político», afirmaba durante una entrevista; reivindicando así un espacio escénico que no solo entretuviera sino que también incomodara e hiciera reflexionar al público sobre sus realidades cotidianas.

Enfermedad, compromiso y despedida

La vida profesional y personal de Adolfo Fernández estuvo marcada por una lucha prolongada contra diversas enfermedades. A mediados del 2000 enfrentó un primer diagnóstico oncológico que logró superar; lejos alejarlo del escenario esto lo impulsó a volver al trabajo con renovada intensidad. En declaraciones durante ese periodo confesaba haber pensado más en su hija que en él mismo durante esa dura experiencia; además revelaba cómo esa batalla le enseñó sobre fortalezas ocultas.

Esa vivencia no disminuyó su compromiso social; al contrario lo intensificó. Además del arte escénico se dedicó activamente a impartir talleres dentro del sistema penitenciario; apoyando anónimamente causas justas desde lo teatral hasta lo humanitario. También fue uno los valientes testimonios públicos sobre abusos cometidos por un hermano marista cuando era niño; demostrando así su decisión firme ante situaciones intolerables.

En sus últimos años volvió a enfrentarse al cáncer; esta vez diagnosticado como cáncer oral según algunos medios. Esto limitó inevitablemente su presencia tanto sobre las tablas como delante las cámaras, pero dejó prácticamente lista una nueva obra titulada “Sensación térmica”, prevista para estrenarse en 2026; codirigida por él mismo e integrada naturalmente dentro línea artística marcada hasta entonces.

Su última voluntad fue donarle su cuerpo a la ciencia e renunciar tanto al tanatorio como al funeral, un gesto austero coherente con toda una vida dedicada al arte sin buscar protagonismos.

Las reacciones desde el sector han coincidido al resaltar tres características esenciales: la solidez actoral del intérprete; la pasión inquebrantable por el teatro; así como una honestidad ejemplar hacia sus convicciones personales. Su figura quedará ligada indudablemente a un momento histórico donde escena española afrontó abiertamente temas críticos tales como crisis económica o desigualdad social encontrando voz contundente gracias a él.

Datos esenciales sobre su vida y obra

Nombre completo: Adolfo Fernández

Adolfo Fernández Fecha de nacimiento: 1958 (día y mes no especificados)

1958 (día y mes no especificados) Lugar nacimiento: Sevilla

Sevilla Infancia formación inicial: Criado desde niño Bilbao entorno clase trabajadora durante auge teatral vasco Bizkaia.

Criado desde niño Bilbao entorno clase trabajadora durante auge teatral vasco Bizkaia. Inicio dirección teatral: Finales años 80 frente Escuela Teatro Sestao.

Finales años 80 frente Escuela Teatro Sestao. Fundación compañía propia: K Producciones Bilbao 2002 junto Cristina Elso. Enfoque autores contemporáneos contenidos políticos sociales.

Hitos destacados carrera teatral: Dirección/y/o interpretación: 19:30. Naturaleza muerta cuneta(Centro Dramático Nacional Teatro Arriaga varias candidaturas Premios Max). Ejecución hipotecariacandidaturas Max premio Mejor Autor Revelación dramaturgo . La flaqueza bolchevique, versión novela Lorenzo Silva . En orilla, adaptación novela Rafael Chirbes convertida uno trabajos celebrados .

Obras reconocidas actor teatro: Testigo cargo / El nadador aguas abiertas (dir Fernando Bernués) . Vida muerte Pier Paolo Pasolini / La charca inútil (dir Roberto Cerdá) . A Electra le sienta bien luto / Frankie & Johnny / Martes Carnaval (dir Mario Gas) . Cantando bajo balas / Yo Satan (dir Álvaro Lavín) .

Trayectoria televisión (selección): Policías corazón calle . Águila Roja . Los años ochenta tal éramos . Siete vidas / Los Serrano / Yo soy Bea . Periodistas / Petra Delicado . B&b boca boca . Amar es para siempre . Favoritos Midas . Noche más larga / Machos alfa .

Trayectoria cine (selección): Hable ella (Pedro Almodóvar) .

Todo silencio (José Luis Cuerda) .

Mataharis (Icíar Bollaín) .

Silencio nieve(Gerardo Herrero).

Mujeres parque(Felipe Vega).

Pieles(Eduardo Casanova).

Hotel Tívoli / Mujer invisible.



Premios reconocimientos:

Premio Max2018 mejor adaptación obra teatral En orilla junto Ángel Solo.

Premio Ercilla2017 Mejor Creación Dramática misma obra.

Premio Ercilla1991 montaje Canal TVT etapa inicial director.

Familia:

Casado productora Cristina Elso socia K Producciones.

Tenía al menos hija mencionada propio Fernández relatar vivió primer cáncer.

Fecha lugar causa muerte:

Fallecido12 diciembre2025 ,67 años domicilio Perales Tajuña(Madrid), víctima cáncer.

Sobre escenarios frente cámara márgenes discretos talleres causas abrazadas defendió Adolfo Fernández idea sencilla feroz oficio: arte mira tiempo queda corto; ausencia duele tanto legado ilumina.