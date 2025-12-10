Muere a los 63 años Robe Iniesta, líder indomable de ‘Extremoduro’

La noticia circuló de teléfono en teléfono, sin necesidad de titulares: Robe había fallecido.

En Plasencia, en Madrid, y en cualquier rincón donde una guitarra modesta aprendió sus primeros acordes con So payaso o La vereda de la puerta de atrás, se comprendió al instante que no solo se apagaba una voz: se cerraba una forma única de interpretar el mundo.

El músico extremeño, creador y líder de Extremoduro, y posteriormente de la banda que llevó su nombre, murió este miércoles a los 63 años, según anunció su agencia de comunicación a través de un comunicado emitido por su discográfica Dromedario Records.

El texto, descrito por sus responsables como “la nota de prensa más triste de nuestra vida”, no proporciona detalles sobre las circunstancias del fallecimiento. Sin embargo, deja claro el impacto de la pérdida: “Hoy decimos adiós al último gran filósofo, humanista y literato contemporáneo en lengua hispana, así como al cantante cuyas melodías han logrado conmover a generaciones”.

Una despedida sin estridencias para un hombre que vivió intensamente

En los próximos días se llevará a cabo un homenaje público en Plasencia, su ciudad natal. Su equipo informará sobre el lugar y la hora cuando tengan los detalles definitivos, según avanzaron en el comunicado. Será allí, en esa misma ciudad cacereña donde comenzó a componer tras dejar los estudios y trabajar con su padre, donde amigos, músicos y seguidores podrán rendir tributo al hombre que convirtió la dureza del entorno urbano en una obra monumental del rock en español.

El fallecimiento de Robe ocurre un año después de que se viera forzado a dejar los escenarios debido a un grave problema de salud. En noviembre de 2024, el propio artista reveló que le habían diagnosticado un tromboembolismo pulmonar, lo cual le llevó a cancelar los últimos conciertos de su gira en el WiZink Center de Madrid y a guardar reposo absoluto. Desde entonces, había permanecido apartado del foco mediático. No obstante, las noticias divulgadas hoy subrayan que la causa concreta del fallecimiento no ha sido revelada ni por su familia ni por su agencia.

De Plasencia al mito: un obrero del verso

Roberto Iniesta Ojea nació en Plasencia (Cáceres) el 16 de mayo de 1962. Dejó el instituto tras cursar tercero de BUP y trabajó con su padre antes de dedicarse plenamente a la música. A los veinte años empezó a componer canciones y formó su primer grupo, Dosis Letal, junto a amigos placentinos. Aquellos fueron tiempos difíciles; llegó incluso a ganarse la vida vendiendo chucherías mientras su intuición artística crecía lejos del ámbito académico.

En 1987 fundó Extremoduro, una banda que transformaría para siempre el panorama del rock estatal. Sin recursos para grabar en un estudio, idearon un método tan rudimentario como efectivo: vendieron vales anticipados para financiar su primera maqueta; cuando lograron reunir lo necesario, entraron a grabar. Esa demo comenzó a circular por Extremadura y Cataluña hasta captar la atención del programa televisivo Plastic, que les brindó una oportunidad nacional.

La combinación de rock crudo, poesía visceral y una sensibilidad literaria inusual pronto convirtió a Robe en un ícono. No fue hasta 1996, con el álbum Agila, cuando su nombre se consolidó definitivamente entre los grandes nombres de la música española. Ese disco también estuvo marcado por la muerte de su padre y coincidió con la entrada del guitarrista y productor Iñaki “Uoho” Antón, procedente de Platero y Tú, lo que supuso un punto crucial en la trayectoria de Extremoduro.

El poeta que halló su voz entre el ruido

A lo largo de las siguientes décadas, Extremoduro lanzó algunos discos clave del rock en castellano, desde Yo, minoría absoluta hasta La ley innata, pasando por Canciones prohibidas o Material defectuoso. Robe se destacó como un letrista único, capaz de fusionar expresionismo urbano con ternura y existencialismo; sus letras resonaron profundamente entre varias generaciones.

Su inquietud no se limitó únicamente al grupo que le otorgó fama. A principios del nuevo milenio participó en el proyecto Extrechinato y Tú, junto a Fito Cabrales e Iñaki Antón, musicalizando poemas del poeta Manolo Chinato para el álbum Poesía básica (2001). En 2006 cofundó la discográfica Muxik junto a Uoho con el objetivo de apoyar bandas emergentes. En 2009 publicó su primera novela, El viaje íntimo de la locura, que alcanzó las diez mil copias vendidas en apenas una semana.

Ya consolidado como artista maduro, Robe optó por encabezar un nuevo proyecto bajo su propio nombre. En 2015 lanzó su primer álbum en solitario titulado Lo que aletea en nuestras cabezas. Posteriormente llegaron otros trabajos como Destrozares, canciones para el final de los tiempos (2016), el directo Bienvenidos al temporal (2018), Mayéutica (2021) y finalmente Se nos lleva el aire (2023), obras donde exploró sonoridades más complejas sin renunciar jamás a la carga emocional presente en sus letras.

Un legado ya objeto de estudio

Su discográfica y equipo destacan la dimensión profundamente humanista presente en su obra. En el comunicado emitido tras su muerte se puede leer: “Hoy decimos adiós al maestro entre maestros. Es innegable que todos quienes tuvieron la suerte de trabajar con Robe reconocen haber mejorado tanto profesionalmente como personalmente”. Para muchos colaboradores cercanos no fue solo un jefe o compañero sobre el escenario; fue un auténtico referente ético y creativo.

En los últimos años comenzaron a llegarle reconocimientos institucionales acordes con el fervor popular que generaba. A finales de 2024 recibió la prestigiosa Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, otorgada por el Gobierno tras ser aprobada por el Consejo de Ministros gracias a una propuesta del ministro de Cultura. Su ciudad lo nombró Hijo Predilecto de Plasencia e inauguraron los llamados Locales de ensayo Roberto Iniesta dentro della antigua iglesia San Juan. También le pusieron su nombre a una nueva avenida en Plasencia.

Su música ha llegado incluso a espacios inesperados: parte significativa de su obra fue utilizada como banda sonora para una campaña del Museo del Prado durante 2024; además, algunas canciones han comenzado a ser empleadas como material didáctico en diversas escuelas infantiles debido a sus valores humanos tan presentes.

La huella cultural popular y el dolor ante la despedida

La noticia sobre su fallecimiento causó una reacción inmediata dentro del mundo cultural y mediático; muchos lo definen como uno de los grandes músicos españoles e insisten en que es una figura clave para entender cómo ha evolucionado este género musical en nuestro idioma. Medios tanto públicos como privados coinciden al afirmar que sin Robe resulta imposible comprender la historia reciente del rock español.

Aquellos que compartieron escenario con él recuerdan su intenso perfeccionismo; cada matiz sonoro o cada sílaba contaban para él. En su círculo cercano hay consenso sobre una idea recurrente: con Robe no valía eso del “así está bien”; siempre había que ir más allá. Su equipo publicó un texto interno donde lo describen con cariño e ironía como “la definición misma del perfeccionismo al Extremo… siempre al extremo”.

Para sus seguidores Robe representaba múltiples facetas: fue cronista social desde los márgenes, compañero durante la adolescencia tumultuosa e impulsor hacia la lectura poética; demostró que era posible ser brutalmente honesto sin sacrificar belleza alguna. Para muchos jóvenes durante los noventa y dos mil aprender guitarra significaba literalmente aprender las canciones compuestas por él.

En Plasencia, su legado va más allá del ámbito musical: ya hay una avenida dedicada a él junto con unos locales para ensayo dirigidos hacia nuevas generaciones que llevan también su nombre. En todo el país se está expresando este duelo mediante actos coherentes con lo vivido: volviendo a escuchar sus discos mientras comparten versos e inundan redes sociales recordando conciertos donde durante unas horas todo parecía cobrar otra intensidad.

Ficha biográfica y obra esencial de Robe Iniesta

Nombre completo: Roberto Iniesta Ojea

Roberto Iniesta Ojea Nombre artístico: Robe

Fecha nacimiento: 16 mayo 1962

16 mayo 1962 Lugar nacimiento: Plasencia, Cáceres (España)

Plasencia, Cáceres (España) Fecha fallecimiento: 10 diciembre 2025

10 diciembre 2025 Lugar fallecimiento: no especificado públicamente

no especificado públicamente Causa muerte: no detallada ni especificada

Educación y formación

Estudios BUP interrumpidos; trabajó junto a su padre antes dedicarse completamente hacia música.

Formación autodidacta como guitarrista compositor letrista.

Hitos importantes durante carrera

Formación primer grupo llamado Dosis Letal cuando tenía veinte años.

Fundación Extremoduro durante 1987.

Grabación primera maqueta mediante venta anticipada vales permitiendo acceso estudio durante 1989.

Salto masivo fama gracias Agila (1996), considerado uno grandes discos rock español.

Participación supergrupo Extrechinato Tú publicando Poesía básica (2001).

Creación sello Muxik junto Iñaki Antón durante 2006.

Publicación novela El viaje íntimo locura (2009).

Inicio etapa solitaria lanzando Lo qué Aletea Nuestras Cabezas (2015).

Publicación Mayéutica (2021) celebrada crítica público considerada ambiciosa.

Lanzamiento Se nos lleva aire (2023).

Cancelación conciertos debido tromboembolismo pulmonar diagnóstico comunicado propio artista.

Obras reconocidas

Con Extremoduro (selección):

Agila (1996)

Iros todos tomar culo (1997 directo)

Canciones prohibidas (1998)

Yo minoría absoluta (2002)

La ley innata (2008)

Material defectuoso (2011)

Para todos públicos(2013)

Con Robe (proyecto solitario):

Lo qué Aletea Nuestras Cabezas(2015)

-Destrozares canciones final tiempos(2016)

-Bienvenidos temporal(2018 directo)

-Mayéutica(2021)

-Se nos lleva aire(2023)

Premios y reconocimientos

-Medalla Oro Mérito Bellas Artes(2024).

-Hijo Predilecto Plasencia.

-Avenida Roberto Iniesta Plasencia.

-Locaciones ensayo Roberto Iniesta antigua iglesia San Juan Plasencia.

-Su obra utilizada banda sonora campaña Museo Prado(2024).