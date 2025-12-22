Fallece a los 78 años Celso Bugallo, el actor que conquistó el Goya con ‘Mar adentro’

Celso Bugallo, el actor gallego que dejó una huella imborrable en el cine y el teatro español, ha fallecido, dejando un vacío difícil de llenar.

Su muerte se produjo este sábado 20 de diciembre de 2025, en Pontevedra, justo a un día de su cumpleaños, que es el 1 de enero.

Este domingo, sus restos fueron incinerados en un acto privado, sin que se hayan ofrecido detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Nacido en Vilalonga, una pedanía de Sanxenxo (Pontevedra) en 1947, Bugallo soñó durante su juventud con ser futbolista. Sin embargo, la vida lo llevó hacia el mundo del teatro.

En los años 70, se trasladó a Logroño donde se unió a grupos teatrales independientes como Adefesio Teatro Estudio y Lope de Rueda, comenzando a mostrar su talento auténtico y genuino. Fundó y dirigió el JUBY (Juventud Unida del Barrio de Yagüe), con el que consiguió en 1976 el Premio Nacional de Comedias de Teatro por El retablo del flautista, obra de Jordi Teixidor Martínez. Al final de esa década, tras casarse con una mujer originaria de Portonovo, regresó a Galicia y cofundó la compañía Olimpo, dejando una marca indeleble en la escena regional.

El cine le llegó tardíamente, a los 52 años, pero Bugallo lo abrazó con la fuerza del que sabe que ha recuperado el tiempo perdido. Hizo su debut en 1999 bajo la dirección de José Luis Cuerda en La lengua de las mariposas, una película que retrató con maestría la Galicia rural y le abrió las puertas al séptimo arte. Pronto comenzó a acumular títulos memorables: Los lunes al sol (2002), dirigido por Fernando León de Aranoa, donde interpretó a Amador, un hombre marcado por la falta de empleo; El lápiz del carpintero (2003), dirigido por Antón Reixa, que exploraba amores prohibidos durante la posguerra; y La vida que te espera (2004), bajo la dirección de Manuel Gutiérrez Aragón.

Su carrera alcanzó un punto culminante con Mar adentro (2004), dirigida por Alejandro Amenábar. Como José Sampedro, hermano de Ramón y defensor del deseo de eutanasia, Bugallo se convirtió en un verdadero robaescenas. Esta interpretación le valió el prestigioso Premio Goya al mejor actor de reparto en 2005 y también fue reconocido por la Unión de Actores. La película, nominada al Oscar y ganadora del premio a mejor película extranjera, amplificó su legado más allá de nuestras fronteras. “Un actor singular, capaz de engrandecer cualquier película u obra teatral con su aporte tan modesto como talentoso”, ha señalado el consejero de Cultura de la Xunta de Galicia, José López Campos. “La escena dentro y fuera de Galicia pierde a un maestro tanto sobre las tablas como ante la cámara”.

Su versatilidad brilló a través de personajes inolvidables. En La noche de los girasoles (2006), dirigida por Jorge Sánchez-Cabezudo, interpretó a un cabo de la Guardia Civil en una aldea castellanoleonesa, papel que le mereció el premio al mejor actor secundario del Círculo de Escritores Cinematográficos. También protagonizó Cenizas del cielo (2008), considerada pionera como película medioambiental española; y Amador (2010), otra colaboración con León de Aranoa que combinaba drama y humor sutil. Otras obras destacadas incluyen La isla interior (2009), una tragicomedia familiar; Agallas (2009), comedia negra junto a Carmelo Gómez; Palmeras en la nieve (2015); La playa de los ahogados (2015), adaptación del autor Domingo Villar; y El buen patrón (2021), que le valió otra nominación al Goya.

En televisión, su rostro experimentado se volvió habitual en producciones gallegas como Mareas vivas, Rías Baixas y Terra de Miranda, además de series nacionales como Periodistas, Los hombres de Paco, El incidente y Fariña. Recientemente participó en la miniserie El caso Asunta y en la película Estación Rocafort, demostrando su vitalidad hasta sus últimos días. En 1995 fundó el Aula de Formación de Actores de Pontevedra, inspirándose en teorías stanislavskianas; también dirigió montajes teatrales en gallego como Preludio al teatro, El daño que hace el tabaco o El despertar.

Bugallo encarnaba ese secundario esencial: esos actores cuya economía gestual eleva cualquier conjunto gracias a una profundidad emocional notable. Su autenticidad gallega, marcada por ese acento característico y una mirada capaz de ocultar tormentas internas, lo hacía perfecto para interpretar personajes desgastados por la vida: parados ferrolanos, guardias civiles rurales o hermanos atrapados en dilemas éticos. Colaboró frecuentemente con directores como León de Aranoa, quien lo eligió para papeles que requerían una autenticidad genuina; así como Amenábar, quien supo ver en él la perfecta representación del compromiso familiar desgarrado.

Trayectoria y logros destacados

Para valorar adecuadamente su trayectoria artística, es suficiente con repasar algunos hitos significativos:

Teatro (años 70-80) : Integrante activo del Adefesio Teatro Estudio y Lope de Rueda; fundador del JUBY (Premio Nacional 1976 por El retablo del flautista); cofundador del Olimpo en Galicia.

: Integrante activo del Adefesio Teatro Estudio y Lope de Rueda; fundador del JUBY (Premio Nacional 1976 por El retablo del flautista); cofundador del Olimpo en Galicia. Debut cinematográfico (1999) : En La lengua de las mariposas, bajo la dirección de José Luis Cuerda.

: En La lengua de las mariposas, bajo la dirección de José Luis Cuerda. Premios principales :

| Año | Premio | Por |

|—–|——–|—–|

| 2002 | Premio Revelación Mestre Mateo y Chano Piñeiro | Los lunes al sol |

| 2005 | Goya al mejor actor secundario; Unión de Actores | Mar adentro |

| 2006 | Círculo de Escritores Cinematográficos (mejor secundario) | La noche de los girasoles |

| 2021 | Nominación Goya | El buen patrón |

: | Año | Premio | Por | |—–|——–|—–| | 2002 | Premio Revelación Mestre Mateo y Chano Piñeiro | Los lunes al sol | | 2005 | Goya al mejor actor secundario; Unión de Actores | Mar adentro | | 2006 | Círculo de Escritores Cinematográficos (mejor secundario) | La noche de los girasoles | | 2021 | Nominación Goya | El buen patrón | Televisión selecta : Incluye producciones como Rías Baixas, Fariña, Los hombres de Paco, entre otras.

: Incluye producciones como Rías Baixas, Fariña, Los hombres de Paco, entre otras. Últimos trabajos: Participaciones recientes incluyen películas como Trote (2018), El arte de volver (2020), La manzana de oro (2022) y series como Loli Tormenta (2023).

Datos biográficos y obra completa

Celso Bugallo Aguiar nació el 1 enero 1947 en Vilalonga (Sanxenxo, Pontevedra). Su formación actoral fue mayormente autodidacta e influenciada por James Dean gracias a su papel icónico en Rebelde sin causa. Se mudó a Logroño para sumergirse en el teatro independiente antes regresar a Galicia definitivamente en 1978. Aunque no hay muchos detalles sobre su educación formal disponibles públicamente, su maestría se forjó sobre escenarios modestos.

Aspectos destacados durante su carrera:

Impulsor fundamental del teatro gallego mediante Olimpo y el Aula Formativa creada en Pontevedra (1995).

Más allá del escenario: más50 trabajos tanto para cine como para televisión durante dos décadas.

Obras notables: Además las mencionadas anteriormente incluye títulos como: Salvador (Puig Antich) (2006), así como otros proyectos relevantes como Pudor (2007) o Crebinsky (2011).

En cuanto a su vida personal: estaba casado con una mujer originaria Portonovo; sin embargo no se han proporcionado nombres ni información sobre descendencia reciente. Su vida privada siempre mantuvo un aire reservado acorde con su estilo sobrio.

Bugallo nunca buscaba ser el centro atención; más bien robaba miradas gracias a su autenticidad. Deja tras sí un legado significativo para quienes entienden cómo la humildad puede elevar cualquier forma artística. Galicia llora hoy la pérdida uno sus hijos más universales.