El vídeo de Abascal a bordo de un Mini rojo con Meloni al volante y por las calles de Madrid

Abascal se pasea en un Mini rojo con Meloni en Madrid.

En un mes, elecciones autonómicas en Aragón.

Y en el horizonte próximo, quizá antes del verano, elecciones generales adelantadas.

A eso se juega.

Santiago Abascal ha comenzado el año con un vídeo que rápidamente se ha vuelto viral en redes sociales.

En las imágenes, aparece como copiloto en un Mini rojo que recorre las calles de Madrid, con Giorgia Meloni al volante.

“De copiloto de una chica valiente que está cambiando el mundo”, comenta el líder de VOX en su cuenta de Instagram.

Por las calles de Madrid… https://t.co/1037i5aETF — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) January 4, 2026

La visita tuvo lugar en su residencia en la capital española. Allí, Abascal, junto a su esposa Lidia Bedman y su hijo pequeño Hernán, dieron la bienvenida a la primer ministra italiana.

El político compartió varias fotos familiares; en una de ellas, Meloni sostiene en brazos al bebé, nacido en julio de 2024.

En otra imagen, los cuatro posan juntos, y él expresa: «Es un orgullo comenzar el nuevo año recibiendo en casa a una gran amiga que está cambiando Italia y el mundo. Siempre es bienvenida a España», añadió en X.

Este encuentro privado parece poner fin a los rumores sobre un posible distanciamiento entre ambos.

Cabe recordar que VOX dejó el grupo ECR de Meloni en julio de 2024, tras las elecciones europeas, para pasar a formar parte de Patriots, junto a figuras como Viktor Orbán y Marine Le Pen. Sin embargo, la amistad personal entre ellos se mantiene intacta, y Abascal ha calificado a Meloni como una «aliada excepcional» desde hace años.

🔴 ÚLTIMA HORA Santiago Abascal recibe en su casa a Giorgia Meloni, presidente de Italia. ¡BRUTAL, y luego hay quienes dicen que ya no se hablan! 🤣👏🏻pic.twitter.com/YLbEI78FxJ — VOX por España 🇪🇸 (@VOXpEspana) January 3, 2026

Amistad forjada en años de política

La relación entre ambos líderes comenzó antes de que Meloni asumiera la jefatura del gobierno italiano. En 2021, fue invitada por Abascal al evento Viva, cuando ella enfrentaba numerosas críticas. Desde entonces, se estrecharon lazos entre VOX y Fratelli d’Italia, hablando sobre temas como inmigración, corrupción en España y los retos europeos comunes. Hace aproximadamente un mes, ambos se reunieron nuevamente en Roma para discutir lo que describieron como una «gravísima» situación española.

En septiembre de 2025, Meloni sorprendió al intervenir por vídeo durante el evento Viva 25, lo que demuestra que su alianza perdura a pesar de estar ahora en grupos políticos diferentes dentro de Europa. Actualmente, Abascal preside el grupo Patriots, y ha manifestado su deseo de unir esfuerzos entre este grupo y el ECR: «Tenemos que tender la mano a nuestros aliados», declaró durante un acto en Madrid.

Los encuentros privados han reforzado aún más esta conexión:

Octubre 2024, Bruselas.

Abril 2025, Roma.

Noviembre 2025, Roma.

Enero 2026, Madrid, en casa de Abascal.

Detalles del vídeo y las fotos que conquistan redes

El clásico Mini rojo, con matrícula madrileña, es uno de esos coches que parecen tener alma propia. Mientras conduce con soltura, Meloni muestra una actitud relajada por las céntricas calles madrileñas mientras su compañero graba todo desde el asiento del copiloto. El vídeo fue publicado el sábado por la tarde y sus seguidores han celebrado la cercanía mostrada entre ambos.

Las fotos transmiten una calidez familiar notable. Por otro lado, Lidia Bedman, influencer reconocida, sonríe mientras posan juntos; además, el pequeño Hernán, cautivador como siempre, atrae todas las miradas mientras está en brazos de Meloni. En este instante especial capturado por el móvil de Abascal se le llama «gran amiga y aún más grande piloto».

Esta imagen contrasta con las críticas internas dentro del propio partido VOX. Por ejemplo, Iván Espinosa de los Monteros, exdirigente del partido, ha cuestionado la decisión de abandonar el grupo ECR alegando que era una alianza “deseable” junto a Meloni y los polacos del partido Ley y Justicia. Participó recientemente en un acto organizado por la fundación New Direction del ECR durante noviembre último y dejó claro su distanciamiento con Vox.

Algunos eurodiputados del grupo “Se Acabó La Fiesta”, como son Nora Junco y Diego Solier, se ven ahora como una especie de «delegación española» dentro del ECR intentando ocupar el espacio dejado por Vox.

Celebridades políticas en sintonía

Tanto Abascal como Meloni son referentes destacados dentro de la derecha europea; ella lidera Italia desde 2022 mientras él está al frente de Vox desde 2014. Ambos comparten posturas similares respecto a temas como migración y soberanía nacional; así lo demostraron apoyándose mutuamente durante sus respectivas campañas políticas.

Recientemente han reforzado ese apoyo mutuo: hace un mes atrás, Abascal viajó a Italia donde abordó diversos escándalos actuales relacionados con España; días después Meloni intervino también durante Viva 25. Y ahora esta visita privada durante Año Nuevo demuestra que no existen grietas entre ellos a pesar del cambio hacia Patriots frente al ECR.

Por otro lado, Abascal también ha expresado su satisfacción respecto a otros temas importantes: celebró públicamente la detención del dictador venezolano Nicolás Maduro afirmando que “el mundo es un poco más libre”, algo que contrasta con la postura crítica adoptada por Le Pen sobre la intervención estadounidense.

La escena del paseo en Mini rojo humaniza aún más estas figuras políticas; muestra cómo su amistad va más allá del mero protocolo político. Meloni llega sola al encuentro conduciendo ese coche clásico mientras visita la casa familiar; no es solo cuestión formal sino una verdadera conexión personal entre ambos líderes.

Las reacciones positivas no han tardado en llegar a las redes sociales: “Dos valientes juntos” dice uno de sus seguidores; otro añade: “Italia y España unidas”. Este vídeo no solo se ha viralizado sino que también refuerza su imagen como celebridades políticas cercanas.

Rumores acallados y futuro en Europa

La ruptura en el ámbito europeo generó algunas dudas sobre la continuidad de sus relaciones políticas. VOX decidió abandonar ECR debido a diferencias surgidas tras las elecciones recientes. Sin embargo, Abascal insiste firmemente en la necesidad de unidad: «Voy a trabajar para unir ECR y Patriots«, declaró recientemente al diario El Mundo. Tiene fe plena en la posibilidad real de alcanzar algún pacto entre Meloni y Orbán.

Los encuentros privados son prueba tangible del compromiso mutuo: han mantenido cuatro reuniones desde esa separación —primero en Bruselas, seguido de dos más en Roma y ahora en Madrid—, donde Meloni apoyó abiertamente la campaña de VOX, y viceversa.

Críticos como Espinosa ven errónea esta decisión, pero Abascal presume abiertamente de esta amistad consolidada. Esas fotografías familiares sellan definitivamente ese mensaje claro, donde Hernán aparece felizmente sostenido por Meloni, tocando fibras emocionales profundas.

El paseo en el Mini rojo resume todo lo anterior: informalidad combinada con diversión auténtica. Meloni al volante, mientras Abascal disfruta como copiloto, simboliza la complicidad genuina entre ellos en el complejo escenario político europeo actual, donde cada gesto vale oro.

Este encuentro marca simbólicamente lo que puede ser un año clave para ambos líderes: dos figuras decididas a cambiar sus respectivos mundos, mientras toda la derecha europea observa atentamente cómo podría gestarse una unión definitiva entre grupos políticos rivales. ¿Será posible? La amistad personal parece abrir puertas inesperadas hacia ese futuro compartido.

VOX no deja de crecer en las encuestas —alcanzando niveles como el 14,5-18% en promedios recientes, con ganancias sostenidas desde 2023—, y sus giros tácticos, aunque han generado críticas internas y externas, le funcionan electoralmente: atrae en masa el voto juvenil (liderando entre menores de 44 años en varios sondeos), y parece haber optado por ir a saco por los autónomos, obreros y clases populares, con una línea nítida y dura contra la inmigración ilegal, la burocracia europea y el gasto político.

Contexto familiar y redes sociales

No podemos olvidar el papel fundamental de Lidia Bedman, quien aparece clave en este encuentro familiar tan significativo. Posan juntos los cuatro, mostrando unidad total ante las cámaras —ella siempre firme junto a Abascal—, con Hernán como centro absoluto de atención en esos momentos entrañables.

Las publicaciones en Instagram y X han tenido éxito inmediato, generando miles de interacciones gracias a mensajes idénticos difundidos simultáneamente en diversas plataformas digitales, haciendo eco positivo de este evento tan cercano e íntimo.

Hasta ahora, Meloni no ha realizado comentarios públicos sobre esta visita, aunque su silencio no resta importancia: la reunión privada habla por sí sola, sin necesidad de palabras adicionales.

En Madrid reinó cierta discreción total: nadie pudo ver aquel famoso Mini rojo antes de la publicación oficial, lo que sorprendió a todos quienes conocieron los detalles posteriores.

Sin duda, Abascal ha arrancado fuerte este nuevo año, llevando consigo una imagen ganadora donde amigos y familiares convergen perfectamente en el contexto político actual, todo ello reflejado a la perfección…

La historia alrededor del Mini rojo junto a aquella “chica valiente” quedará grabada en la memoria colectiva sin lugar a dudas… Dos líderes paseando juntos como cualquiera, pero transformando realmente el mundo real…