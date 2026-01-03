El descalabro de Pedroche en las Campanadas y el sexo como cebo en las televisiones progres

Carne y censura.

Los ingredientes de esta Nochevieja.

TVE , con censura y todo porque prohibió a Mota chistes chistes sobre Ábalos, Koldo y Cerdán, ha recuperado la corona de las Campanadas con un notable 33,1% de share y 5.642.000 espectadores, impulsada por las actuaciones de Chenoa y Estopa desde la emblemática Puerta del Sol de Madrid.

Por su parte, Antena 3, con Cristina Pedroche y Alberto Chicote, se quedó en un 32,6% y 5.550.000, poniendo fin a su racha triunfal de tres años consecutivos.

El vestido de Pedroche, que presentaba una raja atrevida prometiendo el famoso efecto Pedroche, alcanzó su punto máximo en audiencia justo antes de la medianoche a las 23:59, con un 35,1%. Sin embargo, muchos televidentes optaron por cambiar al canal de La 1 para recibir el nuevo año con las uvas.

Este año, la atención no solo se centró en los números.

Tele Pedro decidió censurar menciones a figuras como Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán durante el especial El juego del camelar de José Mota, que estaba inspirado en El juego del calamar.

Aunque los sketches abordaron temas como la corrupción política e incluyeron a personajes como Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, entre otros, se omitieron referencias al PSOE.

A pesar de esto, Mota sostiene que disfruta de plena libertad en RTVE, afirmando: «Esté el Gobierno que esté, jamás he recibido un comentario«.

Recordó sus 25 Nocheviejas sin restricciones, incluyendo imitaciones memorables a líderes del PP como Aznar, Rajoy, y otros.

🇪🇸 | José Mota, convertido en propagandista socialista con dinero de todos: TVE le prohibió hacer parodias de Ábalos, Koldo y Cerdán en su especial de Nochevieja. Decidió entonces burlarse de quienes piden remigración, con nefasto resultado. pic.twitter.com/oTObk0np50 — Tribuna Digital7 (@TribunaLibreES) January 2, 2026

El vestido de Pedroche y el uso del sexo

La elección del diseño por parte de Pedroche, que consistía en una raja muy pronunciada, se ha convertido en una estrategia habitual para atraer miradas. Sin embargo, las críticas apuntan hacia la cosificación femenina en una televisión que se dice progresista, utilizando el cuerpo como un cebo durante eventos importantes como Nochevieja.

A pesar de su atrevido atuendo, no logró superar la elegancia sobria de Chenoa, quien dejó el listón alto con un vestido deslumbrante y una actuación sólida. En un giro innovador, Antena 3 emitió su programa también a través de La Sexta y Atresplayer, donde incluso se vio a Santiago Segura promocionando Torrente presidente (estreno previsto para el 13 de marzo), mientras que Pedroche mencionó a unos 300.000 enfermos en nuestro país.

Entre otras presentadoras, destacaron también Sandra Barneda y Laura Escanes en cadenas menores; mientras tanto, Telecinco obtuvo un modesto 3,5% con alrededor de 600.000 espectadores junto a Ion Aramendi. La competencia entre lo público y lo privado revela que la tradición tiene peso: desde 2021, los datos de audiencia para TVE han mejorado (23,9% con la pareja formada por Anne Igartiburu y Jacob Petrus).

Censura en Tele Pedro y doble rasero

En su espacio Cachitos emitido por La 2, se evidenció nuevamente manipulación: chistes dirigidos contra figuras como Feijóo, insinuaciones sobre sus “ideas en blanco y negro” o comentarios acerca de su ausencia como presidente. También se incluyeron dardos hacia personas como Ayuso o votantes afines a Milei; sin embargo, se evitaron menciones a personajes del PSOE como Begoña Gómez o Ábalos. El coste anual que asume RTVE supera los 1.300 millones de euros en lo que algunos consideran propaganda disfrazada de humor. Por otro lado, Mota celebra haber llegado a sus 25 ediciones; cinco junto a Aznar y cinco más con Rajoy sin haber enfrentado censuras previas. Destacan contactos positivos con Felipe VI («veía con agrado el especial») así como con la reina Letizia.

El humorista selecciona sus sketches entre los años ochenta hasta los veinte actuales priorizando siempre una crítica social acompañada por ese humor curativo que tanto le caracteriza. No busca entrar en temas personales; más bien pretende generar sonrisas compartidas entre los espectadores. Su futuro es incierto; sigue adelante mientras le divierta esta labor y no se convierta en «mercenario». En paralelo está trabajando en Arriba Tutto (previsto para 2026), una película protagonizada por Karra Elejalde y Olivia Molina sobre cómicos hace más de un siglo.

Curiosidades y datos curiosos sobre las Campanadas

El récord histórico alcanzado por Pedroche fue en 2019 con un impresionante 37,9% y 7.534.000 espectadores; mientras que en 2018 logró un notable 39% cuota.

En el año 2020, TVE alcanzó un share del 33% con un total de 7.365.000 espectadores gracias a Igartiburu y Obregón.

Tanto Estopa como Chenoa debutaron este año superando la fórmula habitual presentada por Pedroche-Chicote (que lleva ya diez ediciones).

En cuanto a RTVE Canarias participaron también Nia Correia junto a St. Pedro y Miguel Ángel Guerra.

A pesar del ambiente festivo familiar durante Nochevieja, Mota mantiene sus hijos alejados del foco mediático pese al chantaje emocional al que puede enfrentarse.

Los presentadores Broncano-Lalachus lograron un share del 33,1% para el año próximo: ya líderes entonces.

Por último, la pareja formada por Ramón García-Ana Mena obtuvo un resultado más bajo este año: tan solo un 27%.

Rankings de audiencias minuto clave

Cadena Presentadores Share % / Espectadores Minuto dorado La 1 Estopa, Chenoa 33,1 / 5.642.000 No Antena 3 Pedroche, Chicote 32,6 / 5.550.000 Sí (35,1% / 5.960.000 a las 23:59) Telecinco Ion Aramendi ~3,5 / ~600.000 No

Con esta victoria, TVE pone fin al trienio dominante de Antena 3 que había mantenido su hegemonía desde hace más de tres décadas desde mil novecientos noventa y dos.

Aunque Pedroche sigue deslumbrando con su estilo llamativo e hipnótico , Chenoa junto a Estopa han reafirmado su regreso al liderazgo público.

Las expectativas mediáticas sugieren que seguirán produciéndose duelos intensos.

La lucha por recibir el nuevo año sigue viva; sexo, censura y humor se erigen hoy como armas letales en nuestra televisión.