José Pablo López (TVE) vetó a José Mota gags de Ábalos, Koldo y Cerdán en su especial de Nochevieja

Es de traca.

En pleno siglo XXI, con el acceso de cualquier persona a todas las fuentes de información posibles, TVE ha tratado de tapar con un dedo el sol de la corrupción sanchista.

Lo peor de todo es que lo ha hecho sirviéndose de un programa de humor.

Concretamente el especial de Nochevieja de José Mota.

José Pablo López, el bien pagado presidente de la televisión pública, seguramente presionado desde La Moncloa y desde Ferraz, sugirió / ordenó al cómico manchego que se abstuviera de incluir en sus parodias a personajes como Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, todos ellos pringados por una corrupción que afecta al Gobierno Sánchez y al PSOE.

Tal y como se cuenta en el digital ‘OkDiario‘, los prebostes de TVE exigieron a José Mota que la imitación de estos tres socialistas, dos de ellos en la prisión de Soto del Real (Madrid) y otro recién salido de la misma, no apareciera en pantalla.

Y, casualidad o no, lo cierto es que estos tres nombres no aparecieron ni por el forro.

Lo curioso es que 24 horas antes de emitirse su especial, en el digital ‘Vertele’, el humorista presumió de que a él nunca se le habían puesto líneas rojas, algo que contrasta claramente con lo visto en su programa del 31 de diciembre de 2025 en La 1 de TVE:

Esté el Gobierno que esté, jamás he tenido un solo comentario de: “Oye, José, quita esto”. Nunca. A veces el especial ha podido gustar más y otras veces menos, porque no siempre estás en la misma regularidad. Es que es muy complicado hacer 25 especiales de Nochevieja. He trabajado, de verdad, con plena libertad en RTVE.

Las redes sociales estallaron no solo contra la dirección de TVE, sino contra el propio cómico por dejarse manipular y censurar de esta manera tan bochornosa:

Hará José Mota una rueda de prensa para explicarlo?..Mañanaaa!! Otro que pasa por el Aro del Gobierno de la censura!! Mota huevecines de codorniz! 🥚🥚 — RONCAFORT (@PAPRONCAFORT) January 2, 2026

No sé si será cierto este post. Pero si José Mota tragó con la censura y no suspendió su actuación en TelePedro…

Para mí, es un mierda sin dignidad profesional — Uomo Vitruviano (@Uomo_Vitruvio) January 1, 2026

El socialismo es censura, pero si esta noticia deja mal al PSOE, no deja mejor a José Mota.

Una cómico que se deja censurar por dinero, no merece el más mínimo respeto. pic.twitter.com/mGSvqGX2Np — Carlos Sin Pelos en la Lengua (@CarlosSinPelos1) January 1, 2026

La radio y televisión pública al servicio del régimen sanchista. Censura a todo el que se atreva a poner en duda al gobierno sanchista.https://t.co/smfY4e5quD — Taskero 🇪🇸🇮🇱 (@JOSETask) January 1, 2026