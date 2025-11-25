Lluvia de zascas contra el presidente de TVE por sus chillidos contra ¡Hola! por no sacar a las palmeras de Sánchez

Patético.

El presidente de TVE, José Pablo López, ha hecho el ridículo al criticar un reportaje de la revista ¡Hola! sobre periodistas.

Al directivo que ha transformado la Corporación Pública en “TelePedro” no le ha sentado bien el reportaje realizado por la publicación para celebrar el Día Mundial de la Televisión, para el que reunieron a “las poderosas reinas de la pantalla” y en el que aparecen periodistas como Ana Rosa Quintana, Susanna Griso, Isabel Jiménez, Nuria Roca y Sonsoles Ónega, pero que no incluye a ninguna de las activistas que difunden el argumentario de Moncloa en los platós de Prado del Rey.

López no entiende cómo su genial estrategia de convertir TVE —que aunque sea obvio siempre hay que recordar que se financia con el dinero de todos los españoles— en un instrumento de propaganda sanchista y de extrema izquierda no tiene un éxito arrollador y despierta críticas del público y de profesionales de la información.

Y ha criticado que el reportaje no haya incluido a los destacados rostros femeninos de la “brunete pedrete”, como Silvia Intxaurrondo, Marta Flich o Pepa Bueno.

«Por lo que sea, a HOLA se le han olvidado las periodistas de TVE que marcan diariamente la audiencia en televisión. No las ha considerado lo suficientemente populares. Por lo que sea».

Por lo que sea, a HOLA se le han olvidado las periodistas de TVE que marcan diariamente la audiencia en televisión. No las ha considerado lo suficientemente populares. Por lo que sea. https://t.co/feNbIcOose pic.twitter.com/9OB0eXrGSp — José Pablo López (@Josepablo_ls) November 22, 2025

Ante la lloradera del “entrenador” del equipo de opinión sincronizada, la reacción de las redes fue burlarse de él.

¿Tanto le importa al presidente de radio televisión pública RTVE los reportajes fotográficos de la revista privada HOLA? (Y no faltará quien diga que si ellas quieren participar en reportaje fotográfico lo pueden gestionar ellas sin necesidad de que su jefe hombre lo pida) — Hemeroteca d Buitre (@JFBuitrinski) November 22, 2025

Igual no las consideran periodistas… 😂 — Espíritu De La Golosina 🇪🇸🐍👑 (@Espiritugolosin) November 22, 2025

Porque está hablando de periodistas, no de comisarios políticos. — Adrián CarPal (@Adrcarpl) November 22, 2025

De las 6, tres han pasado por Telemadrid. Por lo que sea. — Javier Gálvez Monné (@javiergalvezm) November 24, 2025

Es lo que tiene ser agente propagandístico en lugar de periodista. — Alejandro Ribó (@aribo) November 22, 2025

«Reinas de la pantalla», no «comisarias políticas del aló presidente patrio» 🤷‍♀️ — Cristina  (@CristinaGR64) November 22, 2025

Que mala es esta revista que se ha olvidado de las mujeres populares del régimen pic.twitter.com/JgnUpiI1vz — Hulagu 🇪🇸🇲🇳 (@HulaguBioChem) November 22, 2025