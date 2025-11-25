  • ESP
    España América
Periodismo Periodismo Online

EN REDES SOCIALES

Lluvia de zascas contra el presidente de TVE por sus chillidos contra ¡Hola! por no sacar a las palmeras de Sánchez

«Bueno, tranquilo, cuando hagan un ranking de las reinas más sectarias seguro que sí aparecen y las primeras», le responde una usuaria

Lluvia de zascas contra el presidente de TVE por sus chillidos contra ¡Hola! por no sacar a las palmeras de Sánchez
Archivado en: José Pablo López | Periodismo Online

Más información

Pifias, enchufes y propaganda: el tridente Ruiz, Cintora y Miró en la TVE sanchista

Pifias, enchufes y propaganda: el tridente Ruiz, Cintora y Miró en la TVE sanchista

Soto Ivars se descojona de Silvia Intxaurrondo por intentar blanquear las comisiones de Santos Cerdán

Soto Ivars se descojona de Silvia Intxaurrondo por intentar blanquear las comisiones de Santos Cerdán

Patético.

El presidente de TVE, José Pablo López, ha hecho el ridículo al criticar un reportaje de la revista ¡Hola! sobre periodistas.

Al directivo que ha transformado la Corporación Pública en “TelePedro” no le ha sentado bien el reportaje realizado por la publicación para celebrar el Día Mundial de la Televisión, para el que reunieron a “las poderosas reinas de la pantalla” y en el que aparecen periodistas como Ana Rosa Quintana, Susanna Griso, Isabel Jiménez, Nuria Roca y Sonsoles Ónega, pero que no incluye a ninguna de las activistas que difunden el argumentario de Moncloa en los platós de Prado del Rey.

López no entiende cómo su genial estrategia de convertir TVE —que aunque sea obvio siempre hay que recordar que se financia con el dinero de todos los españoles— en un instrumento de propaganda sanchista y de extrema izquierda no tiene un éxito arrollador y despierta críticas del público y de profesionales de la información.

Y ha criticado que el reportaje no haya incluido a los destacados rostros femeninos de la “brunete pedrete”, como Silvia Intxaurrondo, Marta Flich o Pepa Bueno.

«Por lo que sea, a HOLA se le han olvidado las periodistas de TVE que marcan diariamente la audiencia en televisión. No las ha considerado lo suficientemente populares. Por lo que sea».

Ante la lloradera del “entrenador” del equipo de opinión sincronizada, la reacción de las redes fue burlarse de él.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

MÁQUINAS DE CAFÉ

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Conservas Cuchillos de cocina Fiambres y embutidos Máquinas de café
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]