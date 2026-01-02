Nochevieja: la audiencia de las Campanadas dio la espalda a la raja hasta el c#lo del vestido de Pedroche

Mucho tuvo que ver la birria de vestido.

Y eso que Pedroche llevaba una raja hasta el culo.

Y eso tira.

Aunque todos intentaron llevarse el ascua a su sardina y en unos sitios hubo censura y en otras cadenas despiporre.

Antes de entrar en materia, lo que ofrecía en ‘femenino‘ cada cadena.

Chenoa, Cristina Pedroche, Sandra Barneda y Laura Escanes han presentado las Campanadas.

La 1 de TVE ha recuperado el liderazgo en las Campanadas de Nochevieja 2025-2026, gracias a la participación de Estopa y Chenoa, dejando atrás el dominio que había ejercido Cristina Pedroche en Antena 3.

En el preciso instante de la medianoche, la cadena pública reunió a 5.642.000 espectadores y un 33,1% de share, cifras que superan a las obtenidas por Pedroche y Alberto Chicote, quienes lograron 5.550.000 espectadores y un 32,6% de cuota.

Este resultado pone fin a tres años consecutivos de victorias para Antena 3, que había triunfado en 2022, 2023 y 2024, marcando un cambio significativo en uno de los momentos más esperados del año televisivo.

La lucha por las uvas es siempre encarnizada.

En esta ocasión, TVE optó por una presentación sobria y el atractivo popular de Estopa y Chenoa, quienes estuvieron en la emblemática Puerta del Sol de Madrid.

La cadena pública logró mejorar sus datos respecto a 2023, cuando Ramón García y Ana Mena alcanzaron un 27% de share con 4.396.000 espectadores, consolidando así su éxito tras el sorpasso logrado en 2024 con David Broncano y Lalachus.

Por su parte, Antena 3 repitió su fórmula con la pareja formada por Pedroche y Chicote, que ya habían compartido escenario durante diez ediciones. Sin embargo, no fue suficiente el conocido efecto Pedroche para mantener el trono.

El efecto Pedroche resiste, pero no gana

En esta edición, Cristina Pedroche celebró sus diez años presentando las Campanadas con un vestido que homenajeaba todos sus diseños anteriores: una capa confeccionada con retales de sus trajes durante los últimos doce años, además de un abanico que pertenecía al primer vestido que lució en La Sexta en 2014. Durante la transmisión, hizo acto de presencia Santiago Segura, quien presentó su nueva película Torrente presidente, programada para estrenarse el próximo 13 de marzo. Además, Pedroche dedicó unas palabras a los más de 300.000 enfermos que hay en España. Atresmedia también innovó al emitir simultáneamente por sus canales: Antena 3, La Sexta, y a través de su plataforma Atresplayer, ampliando así su alcance.

A pesar de ello, el minuto decisivo fue para Antena 3, que a las 23:59 horas alcanzó los 5.960.000 espectadores con un impresionante 35,1% de share, coincidiendo precisamente con el momento del vestido presentado por Pedroche. Posteriormente, la audiencia se trasladó hacia La 1 para las campanadas y entre las 00:02 y las 00:06 regresó brevemente a ver lo que ofrecía nuevamente Antena 3. Desde ese instante, sin embargo, fue claro que TVE lideraba la audiencia, consolidando así su recuperación tras haber registrado mínimos como el escaso 23,9% en el año 2021 con la presentación conjunta de Anne Igartiburu y Jacob Petrus.

El trienio dorado de Antena 3 se acaba

Desde el año pasado ,el canal privado había puesto fin a una hegemonía histórica mantenida por parte de La 1 desde1992 hasta entonces .[1 ]Pedroche y Chicote habían conseguido mantenerse al frente durante cuatro Nocheviejas consecutivas ,alcanzando picos como el39 %en2022 .[1 ]Sin embargo ,en este nuevo año se ha dejado notar el efecto Broncano, lo cual ha facilitado que ahora Estopay Chenoa confirmen la vuelta al liderazgo para TVE.[3 ] Algunas críticas han señalado que los trajes presentados por Pedroche fueron baratosy reciclados,*mientrasque Chenoay Estopa ofrecieron una propuesta más sobria aunque sin una narrativa convincente.[7 ]

Por otro lado ,la situación es bastante diferente para Telecinco ,que se quedó muy atrás con un modesto3 ,5 %y600 .000 espectadoresen este año ,algo habitual ya en sus emisiones .[4 ]En cuanto a otras cadenas como TV3conLaura EscanesyMiki NuñezoCuatrotambién tuvieron dificultades para competir.[3 ]

Vestido birria y reacciones en redes

El atuendo elegido por Pedroche ha generado opiniones divididas; algunos lo han calificado como birria debido a su estilo reciclado; sin embargo ,el espectáculo del vestido mantuvo la atención durante el minuto dorado. En redes sociales ,la periodista Rosa Villacastín otorgó la victoria estilística a Pedroche aunque aún faltan datos oficiales del día2de enero.[6 ]Por su parte ,TVE optó por un enfoque más clásico tras prescindir del formato presentado anteriormente por Andreu Buenafuentey Silvia Abril.[3 ]

La Nochevieja televisiva se convierte así en un termómetro del poder mediático entre cadenas : mientras RTVE recupera terreno gracias a propuestas frescas o populares; Atresmedia continúa confiando en mantener vivo al fenómeno Pedroche. Las audiencias ponen de manifiesto que la tradición pública tiene peso durante las celebraciones del nuevo año; no obstante ,el brillo del vestido todavía hipnotiza al público cuando se alcanza ese pico máximo esperado.Este duelo promete traer más sorpresas para el próximo año .