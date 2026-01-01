Una birria memorable: el vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas o la ocurrencia del 12 en uno

TREMENDO.

Cristina Pedroche ha vuelto a acaparar todas las miradas en la Puerta del Sol.

Su elección para despedir el 2025 no es un diseño cualquiera.

Está claro que le ha ganado de largo @Chenoa a la @CristiPedroche

Creo que ya ha cumplido ciclo Pedroche, aburre a las vacas el rollo del vestido. Y este año ha sido la guinda del pastel. pic.twitter.com/f9DZSuTcsl — Virginia Pacheco 🇪🇸 (@Virginia_PC) December 31, 2025

Ha desmantelado por completo los once estilismos previos para dar vida a este rompecabezas singular.

Josie, su director creativo habitual, ha sido el encargado de confeccionarlo por primera vez en solitario.

El resultado es una fusión de plumas, strass, una mascarilla convertida en tiara y hasta cristales elaborados con leche materna.

La presentadora admitió sentirse nerviosa antes del directo.

Que me caiga un rayo si no es el mejor meme sobre el vestido de la Pedroche 🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/CMEPeREwHq — ᥴꪖρⅈ ®️ (@EstaBocaEsLaMia) January 1, 2025

«Estoy histérica, os lo juro», expresó horas antes del evento.

Reconoció que esta transformación fue la más complicada hasta la fecha, requiriendo una introspección profunda.

Este look representa el cierre de un ciclo de 12 años en Antena 3, durante el que la carne de mujer, la maciza, la tradicional jamona y el calentón masculino han sido el eje.

Si Chicote hubiera salido ataviado así al lado de la Pedroche me habría parecido estupendo.

Pero si ella es la única que enseña su cuerpo y él va tapado, el mensaje es: las mujeres sirven para enseñar curvas. Los hombres pueden hablar sin necesidad de lucir su cuerpo. pic.twitter.com/7XdrolDrwN — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) January 1, 2019

Un collage de recuerdos reciclados

El abrigo inicial es una capa confeccionada a partir del edredón de 2021.

Las mangas asimétricas provienen de los tonos fucsia y lima de 2016, acompañadas por strass del tocado de 2020. También incorpora cascadas de tul de 2018, pechos dorados y el glúteo inspirado en la escultura Venus MMXX de 2019, creada por Jacinto de Manuel, quien también reinterpretó la Paloma de la Paz en 2022.

Delantera : Mikado rojo de 2016, tafetán rosa de 2017 y cristales del primer vestido Pronovias.

: Mikado rojo de 2016, tafetán rosa de 2017 y cristales del primer vestido Pronovias. Toques negros : Lazo del peinado y del vestido diseñado por Charo Ruiz para La Sexta.

: Lazo del peinado y del vestido diseñado por para La Sexta. Abanico : Primer vestido transformado, adornado con llamadores de ángeles que evocan sus embarazos.

: Primer vestido transformado, adornado con llamadores de ángeles que evocan sus embarazos. Flores : Relieve personalizado de 2019.

: Relieve personalizado de 2019. Ala : Cuello diseñado por BUJStudio para Manuel Piña en 2021.

: Cuello diseñado por para en 2021. Parche: Fabricado con material reciclado de una tienda de campaña para refugiados en 2023, realizado por Garaizabal Studio.

Debajo del abrigo, se oculta un minivestido plateado. La falda cuenta con bordados inspirados en botas del año 2021 diseñadas por Johan-Luc Katt, mientras que el cuerpo está adornado con un collar que presenta estrellas y cadenas del bustier azul de 2016.

La tiara se ha creado a partir de una mascarilla utilizada en 2020, acompañada por plumas extraídas del casco diseñado por Vivas Carrión. Los cristales que simulan gotas de leche son obra de Morir de Amor, mientras que los zapatos son personalizados al estilo barefoot.

Esto es lo que se le vino a la cabeza a Juan de Avellaneda al ver el modeli de Pedroche. pic.twitter.com/kSpW27CTb0 — Elsa Valentine 💙💚🇪🇸🇮🇱🇺🇦 (@LadyElsaV) January 1, 2026

Josie detalla el proceso creativo detrás del vestido.

La idea se propuso hace tiempo, pero al principio Cristina respondió con un «¡olvídate!». Sin embargo, finalmente accedió tras varias dudas debido al temor a perder piezas significativas.

El proceso fue catártico y representó un desapego material importante. Tras meses dedicados al trabajo artesanal, se inspiraron en la exposición Dirty Looks del Barbican, apostando por el upcycling como símbolo del «deseo y decaimiento».

Se celebra así los deseos no cumplidos: paz, cuidado del planeta y lucha contra el cáncer. Un mundo más complicado tras doce años.

Mensajes dobles y solidaridad

El vestido también sirve como agradecimiento a la lealtad mostrada tanto por el público como por el equipo. Asimismo, colabora con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), entidad que aborda la primera causa de muerte en España. Esta enfermedad afecta a uno de cada dos hombres y a una de cada tres mujeres. La intención es que nadie se sienta solo durante esa lucha: «Que Cristina nos elija nos recuerda que ayudamos las 24 horas», comentan desde la AECC.

Además, Cristina dedica este look a quienes han impactado su vida profundamente. «Está cargado de simbolismo. Hay partes importantes que desaparecen, pero adaptamos nuestra percepción para seguir avanzando». Por su parte, Josie valora su generosidad al enfrentarse al público con valentía: «Es un acto valiente». Este es el primer caso documentado de upcycling durante las Campanadas; él mismo cosió mientras se sumergía en su labor creativa gracias a Maestros de la Costura Celebrity 2.

Está muchísimo más buena Chenoa con 50 años que la Pedroche con 37. pic.twitter.com/YZfI9UPo5E — Maese Gonzalo de la Rastrojera 🇪🇸 (@guilleblanco92) January 1, 2026

Escándalos, polémicas y patochada general

No han faltado las críticas hacia este audaz diseño. Las redes sociales han estallado en memes burlones sobre el vestido. La figura de Pedroche, reina indiscutible del humor ácido en X, vuelve a ser objeto tanto de risas como descalificaciones. Para Josie, esto resulta normal: «Las Campanadas con Pedroche son aptas solo para valientes». Los detractores disparan dardos afilados mientras él prefiere relativizar: «Aprendemos a amortiguar ese ruido». Como cada año surge el eterno debate entre amor u odio hacia su estilo; parece casi un carnaval donde se repiten los looks.

Memes sobre lo que algunos califican como «birria» reciclada.

Críticas hacia las excentricidades presentes: pezones dorados, glúteos expuestos o mascarilla-tiara.

Polémica respecto al término «patochada»: hay quienes consideran que es demasiado caótico o sucio frente al brillo digital.

Con todo esto preparado, Cristina afirma decidida: «Vengo a brillar». Ella tiene claro cuál es su impacto cada Nochevieja; genera conversación sin cesar. Divide opiniones entre los españoles; guste o no su estilo personal acapara toda atención posible. Para Josie, esto supera cualquier expectativa establecida: «Es un cierre perfecto; doce años, doce uvas y ciento cuarenta y cuatro campanadas».

La presentadora mira atrás con nostalgia mientras une trajes que han hecho su historia inconfundible. Son ya doce campanadas y doce vestidos llenos de memoria colectiva. Bajo esa capa brillante las transparencias revelan estrellas junto a las botas simbolizando una pandemia reconstruida; todo ello configura su primer vestido convertido en abanico.

Por otra parte, Josie no considera que sea el final para esta tradición tan arraigada: «Si ella lo desea, puede irse hasta el fin del mundo». Esa magia impredecible siempre sorprende; él incluso anticipa posibles sustos ante imitadores en otras cadenas televisivas mientras disfruta sin temor alguno lo logrado hasta ahora. Aprovecha este altavoz para transmitir mensajes significativos; al día siguiente la prensa amplifica todo lo sucedido.

El look ha logrado ser viral este año rompiendo moldes establecidos anteriormente. Así pues, Cristina Pedroche transforma Nochevieja en un ritual personal único donde estos deseos incumplidos son fuente fortaleza para ella misma. Este reciclaje celebra historias pasadas mientras las polémicas avivan aún más ese fuego incesante previo al nuevo año festivo. Las Campanadas entre 2025 y 2026 quedarán grabadas como inolvidables gracias a esta sorpresa total.

Y así sigue abierto el debate: ¿genio o desastre? Lo cierto es que independientemente del juicio popular, sigue brillando intensamente.