Las 12 campanadas de Sánchez: amiguetes en la cárcel, familia en capilla y un 2026 color hormiga

Pedro Sánchez se asoma al nuevo año con más sombras que luces. Mientras los españoles intentan brindar por un futuro mejor, en La Moncloa las campanadas suenan a ajuste de cuentas, desgaste institucional y un horizonte político cada vez más oscuro para el presidente.

El balance del año que se cierra no invita al optimismo. El entorno político del sanchismo ha visto cómo algunos de sus antiguos aliados y “amiguetes”, según denuncia la oposición, han terminado declarando ante los tribunales o incluso ingresando en prisión por presuntos casos de corrupción que el Gobierno intenta minimizar calificándolos de “anécdotas”. Anécdotas que, casualmente, se repiten con demasiada frecuencia alrededor del poder.

Tampoco la familia del presidente atraviesa su mejor momento mediático. Investigaciones judiciales, citaciones y explicaciones pendientes han colocado al clan Sánchez en una incómoda capilla política, a la espera de que la justicia aclare extremos que el Gobierno despacha como “bulos de la derecha y la ultraderecha”. Una muletilla ya gastada que no logra acallar las dudas de una ciudadanía cansada de dobles varas de medir.

Desgaste de un proyecto agotado

El caso de Begoña Gómez y David Sánchez amenaza con convertirse en la auténtica bomba de relojería del sanchismo. Lo que el Gobierno intenta justificar como persecución política empieza a tomar forma de recorrido judicial, con diligencias, informes y un creciente interés de los tribunales que difícilmente podrá taparse con consignas. La esposa del presidente y su hermano se han instalado en una peligrosa antesala judicial que podría marcar el principio del fin del relato de “ejemplaridad” que Sánchez vendió a los españoles. Si la justicia sigue su curso sin interferencias, no sería extraño que 2026 encuentre al entorno familiar del presidente no solo en el foco mediático, sino sentado ante los jueces, con consecuencias imprevisibles para un líder que siempre creyó que el poder bastaba para blindarlo de todo.

En lo económico, el panorama no es más halagüeño. A pesar de los discursos triunfalistas y las cifras maquilladas, España se encamina hacia un 2026 color hormiga: presión fiscal récord, deuda disparada y una clase media cada vez más asfixiada. Todo ello mientras Sánchez sigue empeñado en comprar apoyos parlamentarios a golpe de cesión política y privilegios territoriales, debilitando la igualdad entre españoles.

Las doce campanadas no marcan solo el cambio de año, sino también el desgaste de un proyecto que parece agotado. El presidente resiste, sí, pero cada vez más solo, atrincherado en el poder y desconectado de la calle.