Isabel Sartorius, el primer amor del rey Felipe VI, ingresa en una residencia sanitaria

Isabel Sartorius ha mantenido siempre un perfil bajo.

Ahora, a sus 61 años recién cumplidos, se encuentra en una clínica sanitaria en Madrid. Su círculo cercano menciona que su proceso de salud ha sido largo y complejo, especialmente tras la muerte de su marido en 2024.

Nacida en una familia noble, esta socialité madrileña es hija de Vicente Sartorius, IV marqués de Mariño, y de Isabel Zorraquín.

Desde su infancia, su vida ha estado marcada por cambios significativos. Sus padres se separaron cuando ella era pequeña, lo que la llevó a Lima para continuar su educación y luego a Washington para estudiar Ciencias Políticas.

Habla cuatro idiomas con fluidez. Trabajó en la ONU en Nueva York hasta 1987, donde tuvo la oportunidad de conocer a Felipe de Borbón, quien entonces era príncipe de Asturias y tenía solo 21 años.

Las imágenes de ambos navegando en una lancha en Mallorca desataron rumores sobre su relación. Años después, ella confirmaría: «Fui su primer amor. Conservo un recuerdo maravilloso».

Sin embargo, esa relación no prosperó. Felipe VI siguió adelante con su vida hasta encontrar a Letizia Ortiz, mientras que Isabel formó su propia familia al casarse con Javier Fitz-James Stuart, con quien tuvo una hija llamada Mencía. Posteriormente, mantuvo una relación con César Alierta, expresidente de Telefónica, que duró tres años y concluyó en 2021; él falleció en 2024.

Una vida marcada por pérdidas

A lo largo de su vida, Isabel Sartorius ha enfrentado duras pruebas. En 2002, la muerte de su padre la sumió en una profunda depresión. Logró recuperarse y retomar su carrera profesional. Su madre, Isabel Zorraquín, fue su gran apoyo durante esos momentos difíciles, pero también representó un peso emocional considerable. Su fallecimiento en 2009 dejó una huella profunda que ella misma reflejó en su libro Por ti lo haría mil veces (2012).

En la actualidad, Paloma García-Pelayo ha comentado que aunque Isabel está bien, enfrenta un proceso complicado tanto físico como mentalmente. Celebró su cumpleaños en casa de Nora de Liechtenstein, la segunda esposa de su padre, rodeada únicamente por familiares cercanos.

Lejos de la fama, cerca de lo suyo

Isabel Sartorius lleva una vida alejada del escrutinio público. No busca ser protagonista ni aparecer en portadas; se enfoca en cuidar a su hija y atender sus propias necesidades. Su historia con el rey pertenece a los años 80; un romance que soñó con culminar en una boda real pero que nunca llegó a concretarse.

Entre las celebridades, su nombre sigue resonando por ese vínculo real, aunque ha evitado siempre la exposición mediática. Prefiere disfrutar de la intimidad familiar y ahora enfrenta un nuevo reto: su salud preocupa a quienes están cerca. Su círculo pide respeto ante esta situación.

Su ingreso hospitalario suscita preguntas entre quienes siguen su historia; sin embargo, ella prefiere el silencio. La vida avanza sin importar los focos que puedan iluminarla.