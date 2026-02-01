¡Escándalo en Buckingham Palace!: El Departamento de Justicia de EE.UU difunde fotos comprometedoras del ex Príncipe Andrés

Una vez más, el nombre de Andrés Mountbatten-Windsor vuelve a resonar en la prensa británica por motivos ajenos al protocolo real. El exduque de York guarda silencio tras la difusión de nuevas fotografías halladas entre los archivos de Jeffrey Epstein, publicadas este viernes por varios medios de Londres.

Las imágenes, reproducidas en las portadas de The Times, Daily Mail y The Sun, muestran a Andrés en una estancia privada, arrodillado junto a una mujer que yace a su lado. Él viste con ropa informal —vaqueros y polo blanco— y parece tener unos cuarenta años, mucho antes de que las acusaciones de abuso y tráfico sexual marcaran su caída en desgracia.

El hallazgo ha coincidido con la publicación de correos electrónicos que el propio Epstein habría enviado en 2010 al por entonces duque de York. En uno de ellos, el magnate promete presentarle a una “joven rusa, de 26 años, inteligente y hermosa”. Según los extractos, el mensaje iba dirigido a “SAR, Su Alteza Real el Duque de York”, con intercambios posteriores de invitaciones entre ambos.

La más llamativa: una carta enviada por Andrés en septiembre de ese mismo año, en la que invita al financiero estadounidense a visitar el Palacio de Buckingham, apenas un mes después de que Epstein quedara libre de arresto domiciliario. «Encantado de que vengas. Ven con quien quieras», se lee en la correspondencia, a la que el magnate habría respondido con un escueto: «Nos vemos a las 4».

Desde el entorno real, el silencio es total. El Palacio de Buckingham evita comentarios, mientras que allegados al exduque hablan de un hombre “abatido y cada vez más aislado”. Desde octubre pasado, Andrés dejó de ostentar el título de príncipe y fue expulsado de la residencia de Windsor, por orden directa de su hermano, el rey Carlos III. En los últimos días, las cámaras han captado camiones de mudanza en la propiedad, aunque su destino final sigue siendo una incógnita.

En las calles de Londres, el caso ha vuelto a capturar la atención pública. Entre titulares, teorías y gestos de desaprobación, una sensación predominante: el eclipse definitivo de quien alguna vez fue uno de los miembros más visibles de la realidad británica.