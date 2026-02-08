Fallece a los 47 años Brad Arnold, la voz emblemática de 3 Doors Down

Brad Arnold, el carismático vocalista y fundador de 3 Doors Down, ha fallecido a los 47 años el pasado sábado 7 de febrero de 2026, después de luchar contra un carcinoma renal de células claras en su etapa 4, que se había diseminado a sus pulmones.

La banda anunció la triste noticia a través de sus redes sociales, subrayando que partió en paz mientras dormía, rodeado por su esposa Jennifer Sanderford y sus seres queridos.

Originario de Misisipi, este artista era conocido por su voz rasgada y letras sinceras que resonaban con millones. En mayo de 2025, reveló su diagnóstico mediante un emotivo vídeo.

«No es una buena noticia, pero servimos a un Dios poderoso que puede superar cualquier obstáculo. No temo», comentó en aquel entonces, lo que le llevó a cancelar la gira de verano y solicitar oraciones a sus seguidores.

Su fe inquebrantable y sentido del humor lo acompañaron hasta el final, como recordaron sus compañeros.

Un comienzo humilde en Escatawpa que conquistó el mundo

Nacido el 27 de septiembre de 1978 en Escatawpa, un pequeño pueblo rural de Misisipi, Brad Arnold mostró desde joven su talento musical. A los 15 años, durante una clase de álgebra, dibujó en su pupitre el ritmo que se convertiría en Kryptonite, el himno que catapultaría a 3 Doors Down al estrellato. Aunque comenzó como baterista, asumió el micrófono tras fundar la banda en 1996 junto a amigos de la infancia: Todd Harrell (bajista) y Matt Roberts (guitarrista), quien falleció por sobredosis en 2016.

La formación se completó con Chris Henderson en guitarra. Después de tocar en bares locales, Kryptonite despegó en una emisora de Biloxi y se incluyó en su álbum debut, The Better Life (2000), que vendió más de siete millones de copias en Estados Unidos y alcanzó el top 10 en Billboard. El sencillo logró posicionarse en el número 3 del Hot 100 y recibió una nominación al Grammy.

El impacto de Arnold fue mucho más allá del escenario. Su estilo post-grunge accesible, con letras sobre fe, amor y luchas cotidianas, marcó el rock mainstream durante los años 2000. Discos como Away from the Sun (2002, cuádruple platino), Seventeen Days (2005, número 1) y su álbum homónimo de 2008 consolidaron éxitos como Loser, When I’m Gone (también nominada al Grammy) y Here Without You, acumulando cientos de millones de reproducciones.

Luchas personales y un legado lleno de resiliencia

La vida de Arnold no estuvo exenta de desafíos. Desde los 20 años lidió con problemas relacionados con el alcoholismo, impulsados por la presión constante del mundo musical. «Es mucho para un chaval tan joven», confesaba. En 2006 sufrió un grave accidente automovilístico que le causó múltiples lesiones, incluida la pérdida temporal de una oreja. Celebró diez años sobrio en 2016, atribuyendo su éxito a su profunda fe cristiana, la cual compartía durante sus conciertos y podcasts. Tras divorciarse de Terika Roberts, contrajo matrimonio en 2009 con Jennifer Sanderford, amiga desde la infancia y apoyo fundamental en sus últimos momentos.

La banda tuvo el honor de actuar durante la inauguración del mandato presidencial de Donald Trump en 2017 y lanzó Us and the Night (2016), su último trabajo discográfico. Sus compañeros alabaron su calidez: «Brad redefinió el rock con letras emocionales que generaban conexiones llenas de alegría y fe». Artistas como Scott Stapp, Chris Daughtry y Jason Aldean expresaron su solidaridad tras conocer su diagnóstico, reflejando así el respeto que había ganado dentro del sector musical.

Aunque aún no se han anunciado actos conmemorativos, la familia ha solicitado respeto por su privacidad ante el torrente de apoyo recibido. Su voz resonante en estadios y emisoras alrededor del mundo deja un vacío palpable en el panorama rockero actual; sin embargo, nos deja himnos eternos para generaciones venideras.

Hitos clave en la carrera de Brad Arnold:

1996 : Fundación de 3 Doors Down en Escatawpa, Misisipi.

: Fundación de 3 Doors Down en Escatawpa, Misisipi. 2000 : Lanzamiento del disco The Better Life junto a Kryptonite , nominado al Grammy.

: Lanzamiento del disco The Better Life junto a , nominado al Grammy. 2002-2008 : Álbumes platino y primeros puestos en Billboard.

: Álbumes platino y primeros puestos en Billboard. 2016 : Celebración del décimo aniversario sin alcohol y lanzamiento del último disco.

: Celebración del décimo aniversario sin alcohol y lanzamiento del último disco. Premios: Nominaciones al Grammy por las canciones Kryptonite y When I’m Gone, además de certificaciones RIAA (ocho platinos para Kryptonite).

Su legado está tejido con hilos de vulnerabilidad y esperanza; sigue vibrando con cada acorde.