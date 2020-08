A Valerie Domínguez le importa poco su prima Shakira: así baila en el peor momento de Piqué

Gerard Piqué está atravesando un durísimo momento. La derrota del FC Barcelona ante el Bayern de Munich (8-2) ha puesto al central a reflexionar.

«Ha sido un partido horrible, la sensación es nefasta, vergüenza es la palabra. No se puede competir así, no es la primera ni segunda ni tercera vez que nos pasa. A reflexionar todos, el club necesita cambios, no hablo de entrenador, ni jugadores, no quiero señalar a nadie, estructuralmente el equipo, el club necesita cambios de todo tipo.

Nadie es imprescindible, yo es el primero que me ofrezco, si tiene que venir sangre nueva y cambiar esta dinámica soy el primero en irme, en dejarlo, porque creo que hemos tocado fondo», expresó Piqué.