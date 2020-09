Jennifer Lopez y el accidente con el vestido transparente: lo tiene redondo, clarito y bonito

Jennifer Lopez es de las pocas deidades de la farándula que tiene la capacidad de generar noticias simplemente por ser ella.

Una crack del canto, el baile y la actuación también cuenta con una personalidad arrolladora, segura de sí misma como pocas, y es eso precisamente lo que la ha hecho destacar en los negocios y en las redes sociales.

Hace pocos días se conoció que no pudo hacerse propietaria de los Mets de Nueva York, a pesar de la apuesta millonaria que hizo junto a su prometido y ex de los Yankees —rivales eternos de los Mets en la ciudad del Central Park— para adquirir al equipo de béisbol.

Pero lo que más interacciones e interés genera de JLo son sus movidas, fiestas, idas al gimnasio, entrenamientos de ‘pool dance’, ensayos de rutinas y un largo etcétera, esa es la parte que más hace que sus seguidores no puedan desengancharse.

Hace algunos días fueron recuperadas unas fotografías de la protagonista de The Hustlers, en las que aparece con un vestido negro, muy corto y hecho con una tela fina y transparente. No hay corazón que se resista, al ver la imagen. Es inmediato el acelerón, porque claro, la modelo no llevaba ropa interior.

Por si todo lo antes dicho no es suficiente, sí, ‘La diva del Bronx’ también tiene el cuerpo perfecto, precisamente eso celebraba aquella noche, cuando al caminar se le movió el estampado de la vestimenta y mostró de más.

Pero no debemos confundirnos, no estaba soltera ni escapada en una salida de chicas, exhibía toda su fisonomía al lado de su pareja, quien con mucha tranquilidad la llevaba de la mano.

Esa es Jennifer Lopez, la que se encarga de hacer posible lo que para otras es un sueño, la redefinición del feminismo.

Ese look de la millonaria de origen latinoamericano, fue parte de la celebración de sus cumpleaños 48. Cuando rompió corazones en Miami, pero no le bastó con mostrar de más, también dio un show privado –sin importarle que se hiciera público— en aquel 2017 cuando no habían las restricciones por el COVID-19.

Si esto no ha sido suficiente, mira a continuación el vídeo y su impactante movimiento de caderas aquella noche en Miami.