¿Es esta la foto más sensual de Kim Kardashian?

Kim Kardashian se ha caracterizado por mostrarlo todo. Pero ese todo ha tenido un límite.

La socialite, ya más comprometida con su faceta de empresaria, ha anunciado el fin del reality familiar “Keeping Up with the Kardashians”, que concluirá después de 20 temporadas.

«Es con gran pesar que hemos tomado la difícil decisión como familia de decir adiós a ‘Keeping Up with the Kardashians’”, dijo la estrella del reality a través de su cuenta de Twitter en una carta titulada “A nuestros increíbles seguidores”

Kim agradeció al público por haber sido testigo de la vida de las Kardashian-Jenner a lo largo de 14 años y múltiples momentos importantes dentro de sus vidas. Y, agregó que siempre agradecerán las oportunidades que el show les dio.

«Gracias a las miles de personas y empresas que han sido parte de esta experiencia y, lo más importante, un agradecimiento muy especial a Ryan Seacrest por creer en nosotros, E! por ser nuestro socio y nuestro equipo de producción en Bunim / Murray, que ha pasado incontables horas documentando nuestras vidas», expresó.

La chica que lo ha mostrado ha decidido para en medio de un momento complicado, cuando su matrimonio se atraviesa una serie crisis y su esposo Kanye enfrenta problemas de salud mental, Kim no quiere exponer eso.

Sin embargo, han sido 20 años de exposición, de la nada a la exposición total, así se podría describir la vida de las Kardashian.

La sensualidad es uno de los elementos que a Kim le gusta mostrar, es en el terreno en el que más se siente cómoda, y a pesar de que ha compartido cientos de imágenes mostrando de más hay una que sobresale sobre el resto y la hemos hallado en su cuenta de Instagram.

Solo nos queda la pregunta: ¿Es su foto más sexy?