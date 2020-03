Dabiz Muñoz reaparece tras doce días enfermo y está casi irreconocible

View this post on Instagram

Después de 12 días enfermo 🦠 con algunos de esos días muy malos y la mejor cuidadora del mundo mundial @cristipedroche al fin empiezo a encontrarme mejor… Eso sí, el gusto y el olfato no han vuelto, joder!!!!! ❌⭕️❌⭕️❌⭕️❌⭕️❌⭕️❌⭕️❌⭕️ . After 12 days sick 🦠 and some of these days feeling very bad and with the very best worldwide nurse @cristipedroche ,finally I start to feel better … But still the taste and smell have not returned, damn it!!!!!