Monumental pillada de Justin Bieber a una fan desnuda en directo

En tiempos de cuarentena y confinamiento, los directos de Instagram son la rutina diaria de muchos que buscan matar el aburrimiento como sea. Cuando Justin Bieber anunció que haría un live para solventar las dudas de sus más de 130 millones de followers, nadie se hubiera imaginado que terminaría compartiendo pantalla con una fan desnuda; y es que, por surrealista que suene, el signatario de ‘Intentions’ aceptó la petición de una seguidora que quería formar parte de su momento. Lo llamativo del asunto llega cuando, al dividirse por la mitad la emisión, se vio a la joven tratando de tapar su desnudez (en la zona inferior).

A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Mar 25, 2020 at 11:02pm PDT

Boquiabierto y absolutamente atónito, el marido de Hailey Baldwin preguntó a la usuaria el motivo de su «extraña» ocultación y, al no recibir respuesta, continuó charlando con el resto de su público. El vídeo del embarazoso momento se ha extendido por Internet como la pólvora.

Justin Bieber was accepting requests from fans to talk to them via Intagram live and this woman was naked LMFAOOO pic.twitter.com/YKy3pfbmFh

— ᴹ (@glossywife) March 23, 2020