La fecha de la boda de Marta López y Alfonso Merlos estaba escrita: ¿Lo sabía Alexia Rivas?

No iba a ser la primera vez que Marta López pasara por el altar, pero la ilusión de hacerlo de la mano de Alfonso Merlos se sobreponía a cualquier tiempo pasado. El amor adolescente que les unía desde otoño de 2019 era tan profundo que el periodista no vaciló nunca con el deseo irrefrenable de ver a la exconcursante de ‘Gran Hermano’ vestida de blanco. Perseveró, y aunque el rechazo inicial de ella fue rotundo, terminó ganándose su confianza y su corazón.

“A los 15 días de empezar a salir Alfonso me regaló una joya, que yo no acepté y no cogí”, reveló.

Marta había aprendido a querer de un modo diferente, más sensato, estable y prudente. De él le conquistó su galantería y caballerosidad, y le entusiasmaba como profesional. Aunque sabía que no era la persona de su vida y no terminó de fiarse de él, se dejó llevar, le hizo parte de su familia y sus planes de boda eran sólidos.

“Me trataba como una reina, me cuidaba muchísimo, era casi el hombre perfecto. No era el hombre de mi vida, pero era mi novio, le quería muchísimo y le admiraba. Me hacía sentir que era la única, la más guapa, la mejor. El mismo jueves me dijo que quería casarse conmigo”, señaló.

«Era lo más importante de su vida»

Alfonso le recordaba constantemente a Marta lo fundamental que era en su vida, pero no lo hacía solo con ella, también con su círculo cercano, a quienes les aludía de forma habitual sus planes de boda y les mostraba el altar donde quería celebrar el enlace. Era un asunto del que disfrutaba hablando y, sobre todo, planeando. De hecho, Marta aseguró en ‘Sábado Deluxe’ que su idea era que «cuando pase todo esto del coronavirus, nos casamos”. Su intención era «hacer las cosas bien» y construir un futuro en común cimentado en los valores tradicionales. La fecha oscilaría entre finales de agosto y principios de septiembre en caso de alargarse las medidas preventivas relacionadas con la pandemia. El tertuliano ya había comunicado a sus futuros suegros que el viernes 4 de septiembre de 2020 sería un día factible, según señala el diario La Razón.

¿Conocía Alexia sus planes de boda?

Mientras Alfonso proyectaba su posteridad como hombre casado, decidía verse a escondidas con Alexia en un popular restaurante del barrio de Salamanca a inicios de 2020. Lo llamativo es que ella ha afirmado desde el primer momento que «cuando comienzo con Alfonso es una persona soltera», pero la mejor amiga de Kiko Hernández asegura que la redactora de ‘Socialité’ «le decía que hasta que no me dejara no estaría con él”. ¿Le comentaría a ella sus propósitos nupciales? ¿Aceleraría esto su presión para que rompieran?. Todo un misterio que nos tiene en vilo y del que no cesan de brotar nuevas informaciones. Definitivamente, tenemos ‘Merlos Place’ para rato.