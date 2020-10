Apoteósico dardo de una concursante de ‘La isla de las tentaciones’ a Cristian Suescun tras tener una aventura con él: «No me gustan los patanes y mujeriegos»

Si a inicios de septiembre de 2020 salía a la luz -gracias a unos vídeos difundidos por el Maestro Joao- el sorprendente romance entre Cristiana Suescun, hermano de Sofía, y Andreína Véliz, participante de ‘Masterchef 4’ (TVE) y de la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’ (Mediaset), unas semanas después, el duplo ha terminado como el Rosario de la Aurora. Y prueba de ello son las palabras que la modelo venezolana ha dedicado al hijo de Maite Galdeano en su cuenta oficial de Twitter.

No! Por favor para que no sigan preguntando: Lo que pasó pasó y en errores no se puede perder tiempo! No se comportó a la altura y listo. No me gustan los patanes y los mujeriegos. Fin del tema https://t.co/rmQOlCnNar

— Andreina Véliz (@andreinaveliz) September 29, 2020