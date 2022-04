Luis Medina se pone el mundo por montera y anuncia demandas contra los periodistas ‘irresponsables’

Se pone el mundo por montera.

Y lo más llamativo, a pesar del fragor con que andan los medios de comunicación tratando de empalar a Luis Medina, es que el hijo del Duque de Feria esta seguro de que saldrá tan campante de los juzgados.

Luis Medina se ha mostrado durante estos días bastante nervioso ante las cámaras de los medios de comunicación, pero lo cierto es que desde este sábado el empresario ha dado una imagen de tranquilidad y asegura que todo lo que ha hecho se ha producido en el marco legal.

Hablamos con el hijo de Naty Abascal y nos confirma que su barco ha sido embargado hasta nueva orden: «si, eso es algo que se ha hecho, sí» «el barco», además también nos confirma que compró ese barco con su dinero: «sí, sí». En cuanto a cómo era su relación con Alberto Luceño, Luis prefiere no darnos ningún tipo de detalle: «de todo lo que sea referente a eso prefiero no hablar».

Tajante, Luis nos confiesa que tomará medidas legales contra los medios y periodistas que hagan acusaciones en su contra: «yo, sobre todo, lo que sea una calumnia, por supuesto tomaré medidas más adelante porque las ha habido», ya que hay mucha información falsa publicada aunque intenta no dedicar tiempo a leerla: «muchísima, ¿sabes?» y añade: «ni estoy viendo nada ni estoy leyendo nada, la verdad».

Luis nos ha explicado que el revuelo mediático no le está afectando a su vida personal: «yo estoy a lo mío, con mi trabajo sigo. Con lo cual, no estoy dejando que me afecte en absoluto esto» y añade: «sí, estoy tranquilo. A mí, todo este revuelo mediático la verdad que, gracias a dios, no me afecta mucho, gracias a dios».

De esta manera el empresario se muestra sin miedo al qué dirán y deseando declarar ante la fiscalía: «yo, bien, yo estoy tranquilo. Con que no tengo nada que preocuparme y ya perdí hace mucho el miedo al juicio y al qué dirán y todo esto, así que». Su deseo es poder declarar cuanto antes y que se archive la causa: «naturalmente, y que se archive la causa».

Se enfrenta al juicio sin miedo a pesar de sentir que se le está haciendo un juicio moral: «de nada, en absoluto. Hombre, en la prensa desde luego. Está claro». Eso sí, nos asegura que tanto su madre, Naty Abascal, como su hermano se encuentran bien de ánimos a pesar del revuelo mediático que gira en torno a él: «sí, gracias a dios, todos».