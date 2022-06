Rocío Carrasco: «Gloria Camila Ortega no podrá hacer el azucarillo con la cara de Rocío Jurado»

A vender, que es lo que importa.

Se está hablando mucho sobre la polémica que ha habido con el proyecto que existía en Chipiona por la Asociación RJ La Más Grande y la Asociación de Comerciantes de lanzar unos azucarillos con la imagen de Rocío Jurado.

Una iniciativa de la que se enteraba Rocío Carrasco en directo y advertía que tomaría medidas legales al respecto por ser ella la propietaria de los derechos de imagen de la artista… lo que ha acabad con la cancelación absoluta.

Rocío Carrasco ha entrado esta tarde en directo en ‘Sálvame Diario’ porque está preparando su actuación con Henry Méndez y ha dejado claro que «el nombre y la marca de mi madre se puso en manos de un gabinete y se tomarán las acciones que se tengan que tomar».

La hija de Rocío Jurado ha confesado que «estoy abierta a que se me proponga, consulte y se me digan proyectos, como recibo 1500, pero tienen que pasar por mí» por lo que no habría problema en hacer este tipo de iniciativas, siempre y cuando se le consulte a ella y se de el visto bueno.

Rocío ha explicado que este tipo de actuaciones se llevan practicando desde hace años, pero ya no va a dejar pasar ni una más: «yo no tengo ningún inconveniente, todo lo que se haga para la imagen de ella, para ensalzarla… esto son cosas que han ido sucediendo durante mucho tiempo, pero yo no estaba correctamente, he ido dejando a ver si te llaman o te preguntan y al final te das cuenta que eso no ocurre. se ha puesto en manos de un gabinete y ellos llevarán las cosas legales al respecto».

La intervención de la protagonista de ‘En el nombre de Rocío’ ha zanjado la conversación asegurando que «Gloria es la que menos tiene que ver en este asunto» y dejando claro su pensamiento ante la actitud de su hermana: «yo considero que la están utilizando, ya está».