Jane Fonda comunica a través de redes sociales que padece cáncer

«Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me han diagnosticado un linfoma no Hodgkin y ya he comenzado el tratamiento de quimioterapia» con estas palabras Jane Fonda ha comunicado a través de sus redes sociales a todos sus seguidores esta noticia tan impactante. Enseguida ha querido tranquilizarles compartiendo un dato científico por el que se siente muy afortunada: «Este es un cáncer muy tratable». El 80% de las personas sobreviven, así que me siento muy afortunada».

La actriz ha querido reflexionar también sobre la suerte que tiene por disponer de un seguro médico con el que tiene acceso a los mejores médicos y tratamientos, algo que le hace sentir «una privilegiada en esto». Además, Jane ha confesado que se someterá a quimioterapia durante «seis meses y estoy manejando bastante bien los tratamientos».

«El cáncer es un maestro y estoy prestando atención a las lecciones que me depara» aseguraba, reflejando que una de las cosas que ya ha aprendido es la importancia de la comunidad: «de hacer crecer y profundizar a la propia comunidad para que no estemos solos».

En su discurso ha tenido muy presente el cambio climático que estamos viviendo, de hecho ha confesado que se debe estudiar el origen de este tipo de enfermedades, vinculándolo a ello. Y es que la actriz siempre ha estado muy comprometida con las causas que afectan al planeta, algo que tendrá muy presente en todo su tratamiento.