¡Qué obsesión la de Shakira! ‘Celebra’ San Valentín enviando otro mensaje a Piqué

Shakira se ha convertido una vez más en la ‘reina’ de las redes sociales.

La cantante colombiana ha vuelto revolucionar las redes donde no para de enviar mensajes a Gerard Piqué, desde que ambos decidieron poner punto y final a su relación. La separación, provocada por una infidelidad del futbolista con Clara Chía, una joven catalana, no le hizo mucha gracia a Shakira, que, al parecer, no tuvo suficiente sacando Music Session #53 de la mano del productor argentino Bizarrap, donde mandaba indirectas constantemente a su ex, que, ahora, lo ha vuelto a hacer.

Fue el pasado martes 14 de febrero de 2023, justo el Día de San Valentín, cuando la cantante publicó un vídeo en su cuenta de TikTok. Aparece fregando el suelo de su cocina cantando ‘I might kill my ex’ (Podría matar a mi ex) de SZA. El vídeo, como era de esperar, se hizo viral en minutos.

Piqué habla por primera vez de Shakira

El vídeo de Shakira fue publicado justo después de que el futbolista hablara de ella en una entrevista con un tiktoker, ¿no es casualidad, verdad?. En la pregunta, «¿quién es la persona más famosa que tienes en tu agenda?», a lo que el futbolista respondió:

«Quizás le diría a ella, a mi antigua pareja. Estoy pensando en los seguidores que tiene en Instagram, Twitter… Si tengo que decir a alguien que no esté relacionado con el fútbol, le diría a ella. Y si fuera algún futbolista, pues Cristiano Ronaldo porque es el más seguido del mundo».

Probablemente este gesto ha podido crear más odio en la cantante, que no dudó dos veces en grabar un vídeo cantando «podría matar a mi ex». En esta canción se pueden escuchar frases tan reveladoras como «Sigo siendo una admiradora a pesar de que estaba molesta» o «Odio verte con otra mujer, saber que eres feliz». Además, los comentarios, son de lo más originales:

Próximo lanzamiento junto a Manuel Turizo

La cantante tiene en manos un nuevo lanzamiento musical de la mano del cantante colombiano Manuel Turizo. Se titula ‘Copa vacía’ y en la portada aparece Shakira vestida como una sirena y con los brazos amarrados.

La canción, de la que solo se conoce el título, un trozo del estribillo y una imagen, se ha filtrado por un fallo desde una plataforma de música online, según han indicado varios medios: