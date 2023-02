Jorge Pérez regresa a ‘Déjate querer’ y sale mal parado: tremendo zasca de Alba Carrillo

La historia continúa.

Fue hace unos meses atrás cuando se descubrió, mediante la filtración de unas imágenes, que Jorge Pérez engañó a su mujer Alicia Peña en una fiesta de empresa, con Alba Carillo. El ex guardia civil salió mal parado desapareciendo de la televisión. No obstante, el pasado sábado 18 de febrero de 2023, reapareció en ‘Déjate querer’ para contar la verdad, pero le salió el tiro por la culata tras las indirectas de Alba Carrillo en redes.

La entrevista comenzó con estas palabras de Jorge, haciendo referencia a Alicia:

«Alicia es luz en mi oscuridad, vivimos en un mundo de absoluta dualidad y ella me complementa y me mejora. Alicia es mi persona, mi compañera, mi amiga, es mi amante, es mi todo. Desde el primer instante sí sentí que era especial y que la quería en mi vida».

Comentó además, con lágrimas en los ojos, que ver a su mujer llorando día tras día es lo peor que le ha pasado. No podía consolarla porque tampoco sabía bien qué decir.

«He llegado a pensar con todo esto que yo tenía un problema, yo soy una persona muy efusiva, pero no solo con mujeres, abrazo a todo lo que se mueve, si pasa un perro también le abrazo, han intentado dar una imagen de mí de depravado sexual. Me he cuestionado que quizás el problema sea mío y que tengo que mantener una distancia de seguridad con las personas».