Alba Carrillo, sin bragas, deja alucinados a sus compañeros de ‘Ya es mediodía’

Que en un programa de televisión rete a sus trabajadores a ir una semana sin ropa interior suena algo raro pero si es de Telecinco parece algo común.

Hace dos días, Alba Carrillo y Miguel Ángel Nicolás aceptaron el reto Fresh, en ‘Ya es mediodía, de estar una semana haciendo vida normal sin usar ropa interior.

La experiencia no la vivieron de la misma manera. Alba dijo siente libre y fresquita, pero Miguel Ángel no aseguró no pasarlo nada bien.

Antes de saber cómo habían vivido sus dos primeros días sin ropa interior y ante la fiebre del no al sujetador, Alba Carrillo explicó en directo, el 8 de febrero de 2023, que lo único que ella se había quitado eran las bragas:

Sujetador lo llevo, a mí el pecho me duele.

Alba comenzó el reto con mucha alegría y sin problemas porque el primer cambio de ropa que hizo fue al pijama y se sintió “muy cómoda”. Eso sí, también explicó que ella usa.

Braguitas cortadas a láser y no son de Bridget Jones.

Alba resolvió que:

Me noto más libre más a gusto.

Esa era la sensación que tenía hasta que se puso unas mallas para ir al gimnasio. La colaboradora pasó un rato malo hasta darse cuenta de que nadie notaba que no llevaba bragas y se pudo relajar.

Alba estaba encantada y se veía dispuesta a llegar al lunes sin ponerse unas bragas

Mi experiencia está siendo estupenda, no noto mucha diferencia.

Sin embargo, Miguel Ángel Nicolás no lo estaba viviendo de la misma forma.

El coordinador del Fresh ya comenzó a notar molestias el día anterior, más que el roce, la sensación de llevar algo colgando no gustaba demasiado

Me cuelga, no sé si voy a llegar.

De hecho en plató, le confesó a Joaquín Prat que el reto se le estaba poniendo cuesta arriba y que no sabía si lo iba a terminar