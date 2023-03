Mario Vaquerizo se une a Alaska respondiendo al infame ataque de Jorge Javier Vázquez

Se une a la polémica.

No han pasado ni dos semanas desde que el presentador de ‘Sálvame’, Jorge Javier Vázquez, ‘destrozó’ a la pareja mediática, Alaska y Mario Vaquerizo, por apoyar a Isabel Díaz Ayuso, y eso que Telecinco le ha prohibido hablar de política por el nuevo Código Ético, pero no ha podido evitar sacar su sectarismo de izquierdas y esta vez han ‘pagado el pato’ Alaska y Vaquerizo. La cantante respondió tajantemente, y, ahora, ha sido el turno de Vaquerizo.

Fue el pasado 16 de marzo de 2023, en la Gala de los Premios Dial celebrada en Tenerife, cuando Alaska decidió responder a las duras palabras del presentador alegando que ella piensa de manera contraria a él:

«Mi opinión es la contraria de lo que él cuenta. Y faltaría más que una persona que escribe en un medio y firma su artículo no pueda hablar de lo que quiera (…) No hay nada que añadir, él escribe un artículo sobre algo y es su opinión».

Sin embargo, el cantante de ‘Las nancys rubias’ prefirió no hablar y no hacer eco de lo sucedido. Pero no ha aguantado más y, finalmente, ha dado su opinión en los premios Fearless haciendo suyo el refrán de ‘no hay mayor desprecio que no hacer aprecio’.

Respuesta de Vaquerizo

En el evento, el cantante dio su opinión ante las declaraciones del presentador de ‘Sálvame’:

«Lo que dijo Alaska, que es una mujer muy sabia y por eso estoy casado con ella, es lo que yo suscribo. A mí me duele una caída, una pérdida de un ser querido, me duele que me quede calvo, pero las opiniones de los demás no me tienen que doler, hay que respetarlas, simplemente. Otra cosa es que su opinión yo la comparta o no, se la respeto y ya está, pero no hay que darle más vueltas».

La pareja mediática ha dejado claro que las duras palabras de Jorge Javier no les han afectado en absoluto, y han asegurado, además, que «no quieren dramas, solo comedias divertidas».