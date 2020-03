José Antonio ‘el maltratado’: «La cara se me desprendía y ella me decía: ‘ahora ya estás guapo para tus amigas'»

Deijanira, la mujer, tiene 53 años, es brasileña y parece marcada por el destino.

Su nombre, sacado de la mitología griega como tantos en América Latina, quiere decir ‘la abrasadora o destructora de hombres’.

Y eso es, literalmente, lo que ha hecho con su marido.

José Antonio Romao, el desventurado, es un camionero portugués de 54 años.

Conoció a Deijanira en Lisboa; se enamoró perdidamente de ella, un año mayor qué el pero de apariencia mucho más joven, ardiente, sensual e impulsiva, y se instalaron en Murcia.

Estuvieron casados, con altibajos, una década y media.

El 15 de mayo de 2018, entre las 3 y las 4 de la mañana, José Antonio dormía como un tronco.

Tenía que levantarse temprano para ir a trabajar. Según declaró después el camionero, un par de meses ante, tras regresar de un largo viaje por Europa, la brasileña ya le había amenazado con una estaca y un cuchillo.

El motivo que la habría enfurecido era la dirección de una asociación de hombres maltratados que ella habría encontrado entre unos papeles de su esposo.

Ese día los gritos e insultos habituales se convirtieron en una amenaza que José Antonio ya no iba a superar; ese día se dio cuenta que todo había terminado.

Él le planteó que estaba dispuesto a separarse y le hizo saber «que no se preocupara, que se quedaría con la casa y con todo lo que legalmente le correspondiera».

“Dejé la ruta internacional y mi sueldo ya no era el mismo. Yo empecé a pasar más tiempo en casa. Comenzaron las discusiones por todo. Le molestaba todo de mí: el pueblo en el que tengo esta casa, mi trabajo… Todo”.

«Yo la quería, la quise desde el primer día, pero después de lo que hizo ya sólo quiero paz, cuidarme y sobrevivir a lo que venga. Me da vergüenza decir que soy un hombre maltratado».

Dice el tipo que tenía calro que debía separarse de ella. Y que se lo explicó. Pero la mujer se negó en rotundo.

“Me dijo que ya no la quería porque ahora estaba gorda y vieja. Yo le quise hacer entender que era porque las discusiones eran continuas. Ella decía que íbamos a tirar a a basura 14 años de vida juntos”.

Cuenta que cuando salía por la calle solía llevar la cabeza gacha para no tener que saludar a nadie. Dice que si alguna vez hablaba en presencia de Deijanira con una dependienta de una frutería o una pescadería, luego ella le decía: ‘¿Qué, te has acostado con ella? Reconócelo, anda’.

Y ahí seguían, hasta la noche fatídica.

Sobre las tres de la madrugada, José Antonio notó “un calor ardiente y un líquido viscoso” recorriéndole el pecho, la espalda, las manos, el cuello, la lengua y la boca.

“La cara me quemaba, la piel se desprendía y sangraba. Me ahogaba porque se me hincharon los labios y la lengua”.