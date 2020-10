Muere una anguila de más de un metro al intentar tragarse un pez globo: ¡Se infló en su boca hasta asfixiarla!

Un instructor de buceo alemán estaba paseando con su hija por una playa de la isla de Titikaveka, en las Islas Cook, en el Pacífico, cuando realizó un extraño hallazgo: una anguila marina que había muerto sofocada al intentar tragar un pez globo que se infló en su boca.

Tim Mayer dijo que en un principio creyó que se trataba se un trozo de madera sobre la arena, pero al acercarse se percató que se trataba de una anguila de más de 1,2 metros de largo que había muerto cuando intentaba alimentarse.

Greedy eel found washed up with inflated puffer fish lodged down throat https://t.co/gnZOjBlde7 via @MailOnline

— Kennedy News and Media (@Kennedy__News) October 7, 2020