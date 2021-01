La Guardia Civil pilla en un control rutinario a un tipo que escondía 640.000 euros en el coche

Vaya por delante que el tipo no ha cometido en principio delito alguno, pero deberá aclarar la procedencia de la pasta, que es mucha.

Llevaba 640.950 euros ocultos en su coche y no supo dar una explicación convincente a los agentes que le sorprendieron con ese dineral.

Transportaba seis veces más de la cantidad máxima sin declarar que se permite dentro de España, 100.000 euros (o el contravalor en moneda extranjera). Ahora la Guardia Civil investiga su procedencia.

Como relata Manuel Moreno en ABC, ocurrió un día de diciembre sin determinar, aunque el instituto armado ha difundido el hallazgo este miércoles. Sucedió en la provincia de Toledo durante un control de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia en una autovía.

Debido al cierre perimetral de Castilla-La Mancha, los agentes estaban verificando el cumplimiento de las medidas decretadas por el estado de alarma para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. Controlaban, en suma, la entrada y la salida de vehículos y de personas de la comunidad autónoma en el límite con Madrid.

En un momento dado, la actitud sospechosa del conductor de un turismo llamó la atención de los guardias civiles, que procedieron a su identificación con el apoyo de un perro del Grupo Cinológico de la Comandancia adiestrado para localizar droga.

El perro indicó el lugar

En un registro inicial, hallaron en el interior del maletero 40.000 euros en billetes fraccionados de diverso valor. El conductor, nervioso, no acreditó la procedencia y los agentes continuaron con una inspección más minuciosa.

El perro señaló entonces una zona en la que podía haber droga. Los guardias localizaron ahí un doble fondo al que se accedía mediante un complejo sistema de apertura. Dentro de él, hallaron paquetes de billetes de diferentes valores y envasados en bolsas de plástico.

El recuento arrojó una cifra total de 640.950 euros, una cantidad de la que el conductor nunca facilitó su origen ni su destino. Al contrario, estuvo en silencio.

La Guardia Civil procedió a denunciar al hombre por ocultar ese capital. Se le considera autor de una infracción administrativa a la Ley 10/2010 sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

No hay un delito tipificado

Fue puesto a disposición de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, mientras que la Guardia Civil investiga la procedencia del dinero.

El conductor no fue arrestado, según fuentes del instituto armado, porque no hay un delito tipificado en España que castigue el hecho de portar dinero cuyo origen no se justifica. «Si luego se averigua una procedencia ilícita, podría ser detenido», añaden.

Los 640.950 euros encontrados a este hombre es la cantidad más elevada que la Usecic de Toledo ha hallado en un control desde que la unidad fue creada en 2016.

El documento S1

«Este hombre, de momento, no ha cometido ningún delito, no le han abierto ninguna diligencia penal, porque puede tener justificado el dinero», explican a ABC fuentes del sindicato CSIF en la Agencia Tributaria. «De momento, es una infracción administrativa por no haber justificado ese dinero con el documento S1», aclaran. «Lo normal es que luego se abra una investigación y que cantidades tan elevadas estén relacionadas con el contrabando, la prostitución, las drogas,…», añaden.

En España, la declaración S1 es el documento que debe acompañar siempre al dinero si la cantidad supera los 100.000 euros. «Si falta la S1, funcionarios aduaneros, policiales o de la Guardia Civil intervendrán todo el dinero y dejarán, por persona y viaje, un máximo de 1.000 euros en concepto de supervivencia», cuentan desde el sindicato.

La intervención se recoge en un acta de moneda, que se envía al Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias). Luego se incoará, en su caso, un expediente sancionador, que será instruido por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, mientras que el dinero será ingresado en una cuenta del Sepblac.

«Si el infractor no lleva la declaración S1 pero justifica luego que el dinero es suyo, se le puede devolver y no habría ningún problema -exponen desde CSIF-. Si no lo justifica, la sanción se puede ir graduando en función de varios agravantes y puede llegar a perder todo el dinero».