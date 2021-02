Esta maestra es acusada de 19 abusos de menores tras grabarse masturbándose en plena clase

le está saliendo muy caro el calentón a la bella Amelia Ressler.

Amelia, maestra suplente en una escuela primaria, fue arrestada este 6 de febrero de 2021 en la ciudad estadounidense de Carrollton (Georgia, EE.UU.) bajo la acusación de realizar «actos indecentes e inmorales» en presencia de alumnos de segundo grado.

En un comentario citado por Fox Atlanta, la portavoz de la Policía, Ashley Hulsey, afirmó que la mujer, de 30 años, «se estuvo masturbando en un salón de clases lleno de niños».

Usuarios de las redes que vieron el video, indignados, informaron a los agentes.

