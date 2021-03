El cocodrilo se traga a un niño de 8 años, los vecinos matan al reptil y extraen el cuerpo intacto del crío

Uno de los aspectos más característicos de la alimentación del cocodrilo es que hace una digestión extraordinariamente lenta.

A pesar de sus monstruosos dientes, no mastica, ni tritura.

Se traga a la presa, muchas veces entera y después, lentamente, la va disolviendo en su estómago.

Las imágenes son sobrecogedoras y recogen el momento en que los residentes de un pequeño pueblo local extraen el cuerpo sin vida de un niño de 8 años del estómago de un cocodrilo gigantesco que se lo había tragado entero frente a su padre.

La tragedia sobrevino este 3 de marzo de 2021, cuando el pequeño, identificado como Dimas Mulkan Saputra, estaba nadando junto a su hermano menor a orillas del río Tempakul en el distrito de Bemgalon, en la provincia de Kalimantan Oriental, mientras su padre, Subliansyah, los observaba de cerca.

De repente, el hombre vio cómo un enorme cocodrilo, de unos cinco metros de largo, emergió y atacó a los niños, tragándose entero a Dimas.

Subliansyah inmediatamente corrió al agua para tratar de salvar a su hijo, pero no pudo hacer nada. El reptil se lo había llevado.

