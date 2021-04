La cámara corporal capta el instante en que un policía mata a balazos a chica negra que intentaba apuñalar a otra

La pregunta es si el agente debería haber dejado hacer y permitido que la chica del cuchillo se cargase a la otra. O si en lugar de utilizar las pistola, tendría que haber empleado otro medio.

El policía asegura que cumplió el protocolo e hizo lo que tenía que hacer, pero en el emponzñado ambiente ‘racial’ que se vive en EEUU, ya tenemos servido el jaleo y los titulares, porque el el que disparó es blanco y la muerta es negra.

Una menor de edad afroamericana murió de varios balazos este 20 de abril de 2021, disparados por un agente de Policía blanco en la ciudad de Columbus, en Ohio (EE.UU.).

El policñia acudió al lugar, respondiendo a una llamada de auxilio, en la que se informaba que estaba produciéndose un intento de apuñalamiento.

Según el periódico The Columbus Dispatch, la víctima, fue identificada como Ma’Khia Bryant, de 16 años, quien tuvo un altercado con otra persona en la casa donde vivía.

La propia tía de la adolescente admite que su sobrina sostenía un cuchillo, pero dice que lo dejó caer antes de que el policía le «disparara varias veces».

Bryant fue transportada en estado crítico a un hospital, donde fue declarada muerta.

El canal WBNS-TV reportó, citando a la familia de Bryant, que fue la que al final fue tiroteado fue quien llamó a la Policía para pedir ayuda porque otras jóvenes estaban peleando fuera de su casa.

La División de Policía de Columbus publicó imágenes de la cámara corporal del agente, aún no identificado, que disparó a Bryant.

En el video se ve que la adolescente intenta apuñalar a dos personas con un cuchillo antes de que el oficial le dispare varias veces.

Durante una conferencia de prensa, el alcalde de Columbus, Andrew Ginther, indicó que, según las imágenes, «el oficial tomó medidas para proteger a otra niña».

Previamente Ginther escribió en su cuenta de Twitter que la Oficina de Investigaciones Criminales (BCI, por sus siglas en inglés) «está en la escena llevando a cabo una investigación independiente» y pidió a los residentes que «mantengan la calma y permitan que la BCI recopile los hechos».

El tiroteo fatal ocurrió poco antes de que se anunciara el veredicto contra el expolicía Derek Chauvin, que este martes fue declarado culpable del asesinato del afroamericano George Floyd durante un arresto en mayo de 2020, por lo que había varios manifestantes en las calles celebrando la condena.

The girl’s mother told @10TV her daughter’s name was Ma’Khia Bryant. Her aunt told us she was 15, but her mom says she was 16. She told @LaceyCrisp Ma’Khia was an honor roll student and a sweet child. Police shot and killed her on Legion Lane at 4:30 p.m. today. pic.twitter.com/qL4zh6uFyG

— Angela Reighard (@AngelaReighard) April 21, 2021