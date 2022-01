Albert Castillón entrevista en exclusiva a la ‘Reina de la Coca’: “No tengo ningún pasaporte COVID”

Albert Castillón entrevistó en exclusiva a Ana Cameno, ‘La reina de la coca’.

En la transmisión de ‘El barómetro’ de este 25 de enero se habla con la mujer cuyo nombre apareció entre las personas que se beneficiaron de la red que falsificaba pasaportes COVID y resultados negativos de PCR.

‘La reina de la coca’ ha sido investigada por mover más cocaína que nadie en este país y su movilidad es reducida debido a los casos judiciales, esta noticia le perjudica sobremanera ya que puede afectar a su libertad y acabar con su libertad condicional.

«Me parece un poco fuerte que se pongan a decir cosas que son mentira. De hecho, en la nota de prensa no aparecen ni mi nombre ni mis apellidos, con vistas a que tengo un juicio cercano creo que esto me lo están haciendo de trama para sacarme y para ensuciar mi nombre», aclara Ana Cameno.

Su nombre fue publicado por quien decía tener información directa de la policía, pero Ana Cameno niega haber recibido ninguna llamada por parte de la policía. Además destaca haberse enterado por fuentes propias que su inclusión en esta lista es totalmente falsa y que simplemente trata de ensuciar su imagen.

La burgalesa explica que se vacunó tal y como lo hace una persona normal, después de haber pasado el COVID en dos ocasiones. Por lo que señala que se están inventando cuentos para darle publicidad a un juicio ante a base de informaciones policiales que no son rigurosas.

«Gente que tiene que hacer cosas públicas en prensa, me han avisado de que esto se ha comprobado con la propia policía y la propia policía ha dicho que esto no es verídico».

«Vamos a poner una denuncia contra el honor de la persona porque yo ya no aguanto más y no me parece nada justo que me estén haciendo esto y sin ningún previo aviso, esto es una mentira completa para meter miedo a mi propia familia», manifestó la burgalesa.