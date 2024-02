Los padres de Daniel Sancho, en guerra encarnizada a dos meses de que su hijo pueda ser condenado a muerte en Tailandia

Cuando faltan dos meses para que arranque el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia por matar y descuartizar supuestamente a Edwin Arrieta, los padres del joven español en prisión provisional en el país asiático han recrudecido su guerra. El 9 de febrero de 2024 se supo que Silvia Bronchalo, madre de Daniel, había interpuesto una demanda contra su exmarido el actor Rodolfo Sáncho, padre de Daniel.

Según trascendió los medios de comunicación el intérprete se había puesto en comunicación con la madre de su hijo mayor con frases como «pirada, no te enteras de nada, eres incapaz, nuestro hijo tiene traumas por tu culpa, eres del pueblo llano».

La respuesta de Rodolfo Sancho ha llegado dos días después de la filtración de la denuncia. Lo curioso es que el comunicado llega a través del despacho Balfagón y Chipirrás. El mismo equipo legal al que recurrió el actor cuando estallara el escándalo de su hijo en agosto de 2023. Meses más tarde llegaría al caso el abogado Marcos García Montes, no sin tensiones con Carmen Balfagón, y, finalmente, se decidió que ambos mediáticos abogados se encargaran del caso desde España.

Según el comunicado de Balfagón y Chipirrás recuerdan que estas acusaciones de Bronchalo tendrán que estar «plenamente demostrada con pruebas irrefutables». «»sta representación jurídica va a ejercer todas las acciones legales en defensa de los derechos que asisten a nuestro representado, así como elevar la oportuna queja ante el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid sobre las acusaciones «prejudiciales» vertidas por la letrada Doña Carolina Castro Pérez», afirman en referencia a la abogada de Silvia Bronchalo y recuerdan que:

«Existen pruebas, en poder de nuestro cliente Don Rodolfo Sancho Aguirre, que sí que demuestran, fehacientemente, graves amenazas e insultos por parte de Doña Silvia Bronchalo Santos, que no solo se limitan a su persona, sino que son extensivas a sus letrados y donde se hace expresa amenaza hacia su pareja, su hija, menor de edad, y la carrera profesional de nuestro representado».

Ya en noviembre según informó en exclusiva Saúl Ortiz en 20 minutos los padres de Daniel Sancho habrían tenido «una fuerte discusión» que acabó con su comunicación.

El cambio constante de letrados no es ajeno a este enfrentamiento entre los progenitores del joven. La distancia entre los padres del joven es cada vez más evidente y Bronchalo estaría molesta por no haberle consultado algunas de las decisiones más importantes para el futuro inmediato de su hijo. Por este motivo, Bronchalo se marchó de Tailandia hace semanas con rumbo a España y en su país ha permanecido lejos de los medios de comunicación que no han llegado a captar ni una imagen ni una declaración de la madre de Sancho.