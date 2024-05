¡Pánico en el aire!: Un muerto y 30 heridos tras «fuertes turbulencias» en un vuelo de Londres a Singapur

Un británico de 73 años perdió la vida y 30 personas resultaron heridas, incluidas siete en estado crítico, cuando un avión de Singapore Airlines que volaba este martes de Londres a Singapur fue sacudido por fuertes turbulencias, informaron la compañía y las autoridades tailandesas.

El avión, un Boeing 777-300 ER, partió del aeropuerto de Heathrow en Londres con destino a Singapur la noche del lunes, llevando a bordo 211 pasajeros y 18 tripulantes. Diez horas después del despegue, el avión encontró «turbulencias extremas».

Tras detectar una emergencia médica, el piloto solicitó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Suvarnabhumi en Bangkok, donde aterrizó alrededor de las 3:45 de la tarde, hora local.

En una rueda de prensa nocturna, el director de la compañía pública Aeropuertos de Tailandia, Kittipong Kittikachorn, sugirió que la víctima podría haber fallecido por un ataque cardíaco. Además, informó que los heridos, incluidos pasajeros con contusiones craneales, fueron ingresados en un hospital de Bangkok.

Otros 12 heridos fueron trasladados y tratados en diferentes hospitales, mientras que el resto de los pasajeros y miembros de la tripulación que necesitaban asistencia médica la recibieron en el aeropuerto de Bangkok.

Singapore Airlines flight #SQ321, operating from London (Heathrow) to Singapore on 20 May 2024, encountered severe turbulence en-route. The aircraft diverted to Bangkok and landed at 1545hrs local time on 21 May 2024.

We can confirm that there are injuries and one fatality on…

— Singapore Airlines (@SingaporeAir) May 21, 2024