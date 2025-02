¡Horror en Austria! Un inmigrante sirio mata a un niño a puñaladas y hiere a cuatro personas

Sigue la ola de atentados yihadistas en Europa.

El autor del atentado es un ciudadano sirio de 23 años con permiso de residencia en Austria.

El ataque ocurrió alrededor de las 16:00 horas en pleno centro de Villach, una ciudad situada a unos 350 kilómetros al sur de Viena.

Según testigos presenciales, el agresor comenzó a apuñalar indiscriminadamente a los transeúntes con un cuchillo. La rápida intervención de un conductor de un vehículo de reparto, que embistió al atacante con su coche, evitó que el número de víctimas fuera mayor.

La policía llegó rápidamente al lugar de los hechos y logró detener al homicida.

This is a photo of the Syrian migrant who stabbed 5 people, including a 14-year-old boy who has since died, in Austria today.

He is literally smiling after murdering a child.

Europe needs Mass Deportations NOW. pic.twitter.com/vF3p4FSpKM

— Cillian (@CilComLFC) February 15, 2025