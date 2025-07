El desastre del siglo en Texas: 24 muertos y decenas de niños desaparecidos tras una inundación fulminante

La madrugada del 4 de julio de 2025 quedará marcada para siempre en la memoria colectiva de Texas.

Una inesperada y violenta crecida del río Guadalupe convirtió el corazón del estado en escenario de uno de los desastres naturales más mortíferos de las últimas décadas.

Según datos oficiales, al menos 24 personas han fallecido y entre 20 y 25 menores que participaban en un campamento infantil siguen desaparecidos tras las inundaciones súbitas que arrasaron la zona conocida como Hill Country, especialmente los alrededores de Kerr County y las localidades de Ingram y Hunt.

En cuestión de minutos, el caudal del río aumentó 26 pies (casi 8 metros), sorprendiendo a residentes, turistas y autoridades.

El aguacero, que descargó entre 5 y 11 pulgadas (hasta 28 cm) en menos de una hora según el Servicio Meteorológico Nacional, superó todas las previsiones disponibles.

El sheriff Larry Leitha lo describió como «una tragedia masiva», mientras que el gobernador Greg Abbott declaró oficialmente la zona como área catastrófica.

🚨 Tragedy in Texas: Flash floods along the Guadalupe River have claimed 13 lives. 23 young Christian girls from Camp Mystic are still missing. 💔

These are children—daughters, sisters, friends. Please keep them and their families in your prayers. 🙏 pic.twitter.com/mNGNCPyD6G

— Manni (@ThadhaniManish_) July 5, 2025