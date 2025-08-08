La prensa alauita difunde fotos del director de la Policía española de vacaciones en Marruecos

El director de la Policía Nacional, Francisco Pardo, en el restaurante de Asilah.

Es más del PSOE que la sede-puticlub de Ferraz.

Y ni se enteró de que lo fotografiaban, lo que dice bastante de la profesionalidad del personaje y su entorno.

Francisco Pardo Piqueras, Director General de la Policía Nacional de España desde el 30 de junio de 2018, tiene una ejecutoria casi tan polémica como larga es su afiliación al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Su trayectoria incluye varios cargos relevantes, como consejero de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (2003-2004), secretario de Estado de Defensa (2004-2007) y presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha (2007-2011). Su afiliación al PSOE es de larga data, habiendo iniciado su carrera política en el ámbito regional de Castilla-La Mancha, donde trabajó estrechamente con figuras destacadas del partido, como José Bono.

En la costa atlántica de Marruecos, concretamente en la localidad de Asilah, la rutina vacacional de Pardo se ha convertido inesperadamente en noticia internacional.

La prensa alauita publicó este miércoles cuatro fotografías tomadas sin el conocimiento del alto cargo español mientras comía en el conocido restaurante Casa García, un local frecuentado por figuras políticas y empresariales tanto marroquíes como españolas.

El episodio pone sobre la mesa el debate sobre la privacidad de los cargos públicos y el alcance mediático de sus movimientos fuera del ámbito oficial.

Las imágenes, difundidas por el diario árabe Goud, muestran a Pardo acompañado por un guardaespaldas vestido de forma casual —pantalón corto y camiseta— mientras disfruta de un menú basado en pescado.

El reportaje detalla cómo el director eligió una mesa, comió, dio una vuelta por el pueblo y abandonó el lugar solo.

La narración minuciosa sobre su recorrido y compañía sugiere que fue seguido o vigilado durante esa jornada de ocio, aunque la Policía Nacional confirma que no mantuvo ningún encuentro oficial con responsables marroquíes en esos días.

Contexto: vacaciones y seguridad bajo escrutinio

La publicación ha llamado la atención no solo por la presencia del máximo responsable policial español en Marruecos, sino también por el nivel de detalle ofrecido sobre su acompañante y movimientos.

El hecho de que se describa al guardaespaldas, su atuendo y las acciones del grupo apunta a una vigilancia sistemática más allá del simple interés mediático.

El restaurante Casa García es conocido por recibir visitas de altos cargos españoles, como Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero o Miguel Ángel Moratinos, lo que añade contexto sobre su atractivo para personalidades públicas.

El jefe de los servicios secretos marroquíes, Abdellatif Hammouchi, también ha sido visto recientemente en la Costa del Sol y es asiduo del mismo restaurante, lo que subraya la relevancia social del local para ambos países.

El incidente pone en relieve el creciente interés público por las actividades privadas de los responsables policiales y políticos, especialmente en escenarios internacionales donde las relaciones bilaterales pueden cobrar matices extraoficiales.

Perfil: Francisco Pardo, entre la gestión policial y las polémicas mediáticas

Francisco Pardo Piqueras (Tomelloso, 1962) ocupa desde junio de 2018 la dirección general de la Policía Nacional tras una larga trayectoria política y administrativa. Licenciado en Derecho, ha desempeñado cargos relevantes tanto en Castilla-La Mancha como en el Gobierno central.

Fue consejero de Presidencia y secretario general de Presidencia en Castilla-La Mancha antes de dar el salto al ámbito nacional.

Ha gestionado crisis migratorias complejas como las vividas en Canarias durante 2020, coordinando con ministros como Fernando Grande-Marlaska.

En 2025 ha afrontado investigaciones judiciales relacionadas con presuntos delitos de prevaricación y acoso laboral contra un portavoz policial vinculado a Vox.

Su perfil técnico se combina con una notable exposición pública derivada tanto de su cargo como de las controversias mediáticas y judiciales que han salpicado su gestión.

Detalles curiosos y anécdotas

En torno al episodio vacacional se han revelado detalles llamativos:

No era consciente : Pardo se enteró después del almuerzo que había sido fotografiado, lo que evidencia la discreción con que se realizó el seguimiento.

: Pardo se enteró después del almuerzo que había sido fotografiado, lo que evidencia la discreción con que se realizó el seguimiento. Guardaespaldas informal : El atuendo veraniego del escolta fue destacado por la prensa marroquí, alejándose del protocolo habitual.

: El atuendo veraniego del escolta fue destacado por la prensa marroquí, alejándose del protocolo habitual. Recorrido turístico : Tras comer pescado —plato típico local—, Pardo paseó por Asilah antes de regresar solo a su alojamiento.

: Tras comer pescado —plato típico local—, Pardo paseó por Asilah antes de regresar solo a su alojamiento. Sin encuentros oficiales : La Policía Nacional aclaró que no estaban previstos contactos institucionales durante su estancia.

: La Policía Nacional aclaró que no estaban previstos contactos institucionales durante su estancia. Relaciones cruzadas: El jefe marroquí Hammouchi comparte afición por Casa García y mantiene vínculos recientes con España tras asistir a actos oficiales invitados por Pardo.

Análisis: ¿Qué implica este seguimiento mediático?

La difusión masiva de imágenes privadas sin consentimiento plantea cuestiones relevantes:

Privacidad vs. interés público: ¿Hasta dónde pueden llegar los medios locales al retratar a altos funcionarios extranjeros fuera del ámbito laboral? Seguridad personal: La exposición involuntaria puede poner en riesgo rutinas personales y protocolos. Relaciones diplomáticas: Aunque no hubo reuniones oficiales, los movimientos informales pueden ser interpretados como gestos simbólicos o sujetos a especulación política. Impacto reputacional: La publicación refuerza la imagen pública del director como figura conocida más allá del entorno español.

Claves actualizadas sobre Francisco Pardo

A día 8 de agosto de 2025: