EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Cinco pistoleros encapuchados asaltan la casa del ‘banquero’ de Alvise y le obligan a transferir 1,2 millones en criptomonedas

Irrumpen de madrugada en el doimicilio de Álvaro Romillo, lo maniatan junto a su mujer y le fuerzan le sustraen, además, relojes de alta gama valorados en torno a 500.000 euros

Alvise Pérez y Álvaro Romillo
Alvise Pérez y Álvaro Romillo. PD
Vaya por delante, que el rocambolesco affaire huele a chamusquina.

A oscuras y a contrarreloj, un comando de cinco encapuchados reventó la seguridad de una vivienda en San Sebastián de los Reyes y ejecutó un robo quirúrgico: obligar a Álvaro Romillo a transferir 1,2 millones de euros en criptomonedas y vaciar vitrinas de alta relojería en minutos.

El caso cruza delincuencia violenta con finanzas digitales, y salpica el entorno del eurodiputado Alvise Pérez por los nexos públicos del empresario con su campaña.

A día de hoy, 12 de agosto de 2025, la investigación sigue abierta, con Policía Judicial y Policía Científica trabajando sobre la escena y la secuencia temporal de la intrusión, mientras el rastro cripto entra en foco forense por su trazabilidad compleja pero no invisible.

Qué pasó y cuándo

  • Hora de entrada: alrededor de las 3:00 de la madrugada del lunes, una hora después del regreso del matrimonio de un viaje, en un chalet de San Sebastián de los Reyes (Madrid).
  • Composición del grupo: cinco hombres encapuchados; la denuncia apunta a origen colombiano, extremo aún por verificar oficialmente.
  • Medios coercitivos: pistola, un táser y un cuchillo tomado de la cocina, con bridas y cinta adhesiva roja para inmovilizar y amordazar a la pareja.
  • Exigencia principal: transferencia inmediata de 1,2 millones en criptoactivos desde dispositivos y cuentas controladas por Romillo.
  • Botín adicional: relojes de alta gama valorados en torno a 500.000 euros; también se llevaron joyas y pequeñas cantidades en efectivo, con divergencias en las cifras de metálico según medios consultados.
  • Desenlace en el domicilio: los asaltantes abandonaron el chalet; la pareja logró liberarse hacia las 7:00 y pidió ayuda al equipo de seguridad de la urbanización, que dio aviso a la Policía.

Según fuentes próximas al entorno del empresario, Romillo pasó horas en dependencias policiales formalizando la denuncia y detallando operativa, wallets y dispositivos usados en la transferencia forzada.

El perfil del objetivo: cripto, cajas y política

El empresario es conocido en redes como CryptoSpain y ha sido identificado por su vínculo con Se Acabó la Fiesta (SALF) y con Alvise Pérez, a quien reconoció haber aportado 100.000 euros, hecho bajo pesquisa por presunta financiación irregular. Además, arrastra historial mediático por su papel en el entramado financiero de Madeira Invest Club (MIC) y por la apertura de miles de cajas de seguridad asociadas a esquemas de “elusión fiscal”, según investigaciones periodísticas previas. Este historial lo convierte en un objetivo singular: maneja activos líquidos digitales, concentra relojería de alto valor y mantiene notoriedad pública por sus conexiones políticas.

Claves del perfil:

  • Alias: CryptoSpain o “Luis Cryptospain” en sus canales.
  • Vínculo político: aportación de 100.000 euros al hoy eurodiputado Alvise Pérez, incorporada a una investigación sobre financiación y donaciones.
  • Actividad financiera: asesoría en estructuras cripto y de caja de seguridad; foco mediático por opacidad y grandes movimientos de capital.

La técnica del asalto: por qué funcionó

  • Ventana de vulnerabilidad: regreso reciente de viaje, rutina previsible y supuesta vigilancia previa del domicilio favorecen una intrusión con tiempo y presión psicológica.
  • Herramientas de control: combinación de pistola, táser y cuchillo para dominio físico; bridas y cinta roja para anular resistencia y comunicación.
  • Explotación cripto: transferencia “en vivo” evita custodia física; intenta dificultar la recuperación inmediata del botín, aunque deja huella on-chain rastreable por analistas y UCRIF si se identifican direcciones y pasarelas de salida.

Nota relevante: que el robo pivote sobre cripto no implica invisibilidad. La trazabilidad pública de blockchain, unida a vigilancia de exchanges, mezcla y salida a fiat, ofrece ángulos de investigación técnica, aunque los delincuentes intenten puentes y mixers.

Investigación en marcha y frentes abiertos

  • Cotejo de huellas y ADN en bridas, cinta y accesos, y revisión de CCTV en la urbanización y anillos viales próximos.
  • Reconstrucción de itinerarios y comunicaciones previas del grupo, con atención a posibles “marcadores” del viaje del matrimonio.
  • Trazado de la transferencia: identificación de wallets, saltos, uso de mixers o puentes cross-chain, y eventuales puntos de salida regulados (KYC).
  • Línea internacional: la denuncia menciona nacionalidad colombiana, dato no confirmado; cooperación transnacional podría activarse si las rutas cripto cruzan jurisdicciones.

Las cifras del botín, bajo lupa

  • Transferencia cripto: 1,2 millones de euros, dato reiterado por varias cabeceras y confirmado por fuentes del entorno del empresario.
  • Relojes y joyas: en torno a 500.000 euros en relojería; joyas sin tasación cerrada en esta fase.
  • Efectivo: versiones dispares; algunas publicaciones apuntan a unos 200 euros, otras elevan el metálico hasta 200.000 euros. A falta de atestado cerrado, conviene mantener prudencia con esa cifra.

Contexto judicial y político que rodea el caso

  • La denuncia llega semanas después de que Romillo declarase como investigado por su aportación a la campaña de SALF y por vínculos con MIC; la Fiscalía Anticorrupción ha fijado su atención en pagos y promesas de influencia atribuidas al entorno de Alvise Pérez.
  • Mensajes y audios incorporados a causas previas mostraron solicitudes de financiación y expectativas de “lobby” pro cripto en instituciones, un cuadro que explica el interés policial y mediático sobre el perfil patrimonial de Romillo.

Este telón de fondo no altera el hecho investigado —un robo con violencia y un apoderamiento cripto—, pero sí ayuda a entender por qué el caso acumula foco y por qué la trazabilidad del dinero digital será un eje clave para Fiscalía y Policía.

Anécdotas y curiosidades del personaje

  • Alias dual: se presentaba como “Luis Cryptospain” en actos públicos, con estética enmascarada en eventos multitudinarios, pese a operar como Álvaro Romillo en su vida societaria.
  • Eventos masivos: estuvo ligado a presentaciones en el Hipódromo de la Zarzuela que mezclaban discurso político y captación de inversores, con alta presencia juvenil.
  • Cajas de seguridad: investigaciones periodísticas señalaron la apertura de miles de cajas en Madrid como infraestructura paralela para grandes patrimonios, un rasgo poco habitual para un perfil tan mediático.

Lo que viene ahora

  • Peritaje forense de dispositivos y cuentas desde las que se ordenó la transferencia, con especial atención a claves, seed phrases y factores de autenticación usados bajo coacción.
  • Alertas a exchanges y plataformas de custodia para congelar fondos si aparecen en direcciones monitorizadas o intentan conversiones a fiduciario.
  • Comprobación de posibles “movimientos espejo” del botín en NFT, stablecoins o puentes a redes con baja vigilancia, una vía común para intentar desdibujar el origen.

